Ride & Run Onstwedde viert elfde editie: sportief spektakel voor ruiters, hardlopers én publiek

ONSTWEDDE – Aanstaande zaterdag 5 september staat Onstwedde in het teken van de elfde editie van de Ride & Run. Manege De Driesporen organiseert opnieuw dit bijzondere multisportevenement, waarbij paardrijden en hardlopen op een unieke manier samenkomen.

Ride & Run is een concept van Bit en de KNHS en draait om samen sporten, buiten zijn en vooral veel plezier beleven. Deelnemers vormen een team van een ruiter en een hardloper. Samen leggen zij een uitgezette onverharde route van 5 of 10 kilometer af door de prachtige omgeving van Onstwedde.

Het evenement is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren sporters. De kracht van Ride & Run zit dan ook niet alleen in de sportieve prestatie, maar vooral in het samen beleven van de uitdaging. Familieleden, vrienden en collega’s kunnen samen deelnemen, terwijl ieder zijn of haar favoriete sport beoefent.

Kom kijken en moedig de deelnemers aan!

Niet alleen deelnemers zijn van harte welkom. Ook publiek is zaterdag welkom om de sporters aan te moedigen en de gezellige sfeer bij Manege De Driesporen te komen beleven. Langs de route zijn verschillende mooie plekken om de combinaties van paard en hardloper voorbij te zien komen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze bijzondere combinatie van paardensport en hardlopen.

“Meedoen is belangrijker dan winnen” is dan ook het motto van de Ride & Run. Het gaat om sportiviteit, gezelligheid en samen genieten van het buitengebied.

De start en finish vinden plaats bij Manege De Driesporen in Onstwedde. Toeschouwers zijn van harte welkom bij de manege of langs de route, om er samen met de deelnemers een gezellige en sportieve dag van te maken.

Meer informatie over de Ride & Run, de routes en het evenement is te vinden op:

rideenrunonstwedde.jimdofree.com

Bron: Dorien Smith