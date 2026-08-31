Rookontwikkeling bij TenneT Meeden neemt af: NL-Alert ingetrokken (UPDATE) Informatie-avond uitgesteld

MEEDEN – De situatie rond de brand bij het TenneT-station in Meeden lijkt maandagochtend langzaam te stabiliseren. Correspondenten ter plaatse melden aan Groningen1 dat de zwarte rookwolken die de afgelopen dagen te zien waren flink zijn afgenomen. Ook het NL-Alert dat eerder voor de omgeving werd verspreid, is inmiddels ingetrokken.
De informatie-avond voor buurtbewoners die vanavond gehouden zou worden in Meeden kan volgens Tennet mogelijk ook uitgesteld worden. In een gesprek met Groningen1 stelt Tennet dat ze nog “druk zijn met het organiseren van de avond” en dat het “nog niet zeker is” dat deze doorgaat. Eerder meldde de brandweer dat de informatieavond vanavond plaats zou vinden in het dorpshuis in Meeden.
De afname van de rook duiden erop dat het gecontroleerd uitbranden van de transformator de eindfase nadert. Zaterdagavond brak de brand uit in een koppelstation aan de Beneden Veensloot. Volgens Annegreeth Nijhof van de brandweer lag de nadruk in de eerste fase vooral op het koelen van het gebouw en omliggende installaties. Naarmate de brand minder hevig werd, kon zondagavond een bluspoging met schuim worden uitgevoerd. Dat lijkt effect te hebben gehad, maar de brand is nog altijd niet volledig uit.
De rook en stank die het afgelopen weekend over onder meer Meeden, Westerlee en Scheemda trokken, zorgden voor veel bezorgdheid in de regio.
De Veiligheidsregio Groningen liet eerder weten dat bewoners die neerdalende branddeeltjes of roet op hun eigendommen aantreffen, deze eenvoudig met water en zeep kunnen wassen. Groenten en fruit uit eigen tuin dienen grondig te worden schoongespoeld voor consumptie.
Inwoners maken zich op sociale media nog altijd zorgen over de volksgezondheid en de gevolgen van de neergeslagen deeltjes op huizen, tuinen en landbouwgrond.