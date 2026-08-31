Brand hoogspanningsstation Meeden geblust: Dinsdag informatieavond (UPDATE)

MEEDEN – De langdurige brand in het hoogspanningsstation van TenneT in Meeden is geblust. Na een intensieve inzet van ruim twee dagen meldt de Veiligheidsregio Groningen dat de brand onder controle is en er geen rookoverlast meer is. Een particulier bedrijf neemt de bewaking van de nasmeulende brandhaard over van de brandweer.
De brand brak zaterdagavond uit in een met koelolie gevulde transformator aan de Beneden Veensloot en woedde twee dagen lang. Omdat de brandhaard lang niet veilig te bereiken was, beperkte de inzet zich aanvankelijk tot koelen en gecontroleerd laten uitbranden. Afgelopen nacht kwam er beweging in de situatie toen de brandweer dichter bij het vuur wisten te komen.
Een gerichte bluspoging met schuim zorgde voor een flinke afname van de rookontwikkeling. Een nieuwe poging op maandagmiddag leverde uiteindelijk het gewenste resultaat op, waarmee de brand definitief werd gedoofd.
Ondanks dat het vuur uit is, organiseert netbeheerder TenneT op dinsdag 1 september alsnog een informatieavond voor omwonenden. In dorpshuis De Rode Beuk in Meeden wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen, het verloop van de brandbestrijding en de huidige situatie op het terrein.
De inloop in De Rode Beuk begint dinsdag om 19.30 uur, waarna het programma om 20.00 uur start. Naast vertegenwoordigers van TenneT zijn ook burgemeester Erica van Lente van Midden-Groningen en medewerkers van de Veiligheidsregio Groningen aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden over de langdurige rookoverlast en neergeslagen roetdeeltjes.