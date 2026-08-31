Tijdelijke nachtopvang in Nieuwe Pekela stopt per 14 september

NIEUWE PEKELA – De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela sluit op 14 september. Tot die tijd is de Pekelder opvang overloop van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Na 14 september neemt een andere noordelijke gemeente de nachtopvang van Pekela over.
De gemeente Pekela is vanaf begin juli de gemeente Westerwolde te hulp geschoten met opvang van vluchtelingen die in Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Deze groep van maximaal tachtig mensen werd ’s avonds met de bus naar Nieuwe Pekela vervoerd en de volgende ochtend weer teruggebracht.
Er hebben zich geen incidenten voorgedaan met vluchtelingen. Wel hebben in de eerste weken direct omwonenden overlast ervaren van af- en aanrijdende bussen, lawaai van klapperende deuren en lawaai van de beveiliging. Dit is tussentijds opgelost.
Bewoners van het bedrijventerrein Holland Marsh hebben bij een evaluatie aangegeven dat ze zich overvallen hebben gevoeld door de komst van de nachtopvang. Ook was er kritiek op de communicatie. Burgemeester Jaap Kuin erkent dat het proces anders had gemoeten en heeft zijn excuses aangeboden.
Het opvangpand aan de Holland Marsh is eigendom van de gemeente. Die gaat onderzoeken of het pand een rol kan spelen in de tijdelijke huisvesting van medewerkers van de gemeente tijdens de renovatie van het gemeentehuis.
Bron: Gemeente Pekela