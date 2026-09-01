Dorpsvereniging Sellingen aan de slag met Dorpsvisie Sellingen

SELLINGEN – Dorpsvereniging Sellingen staat in de startblokken om een Dorpsvisie voor Sellingen voor de komende tien jaar op te stellen.
Een dorpsvisie is een plan voor en door de dorpsbewoners over de thema’s die zij belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp. Met een dorpsvisie weten de inwoners wat de prioriteiten zijn voor de komende jaren en weet de gemeente wat de Sellingers belangrijk vinden.
De Dorpsvereniging krijgt daarbij ondersteuning van Vereniging Groninger Dorpen en van een nog in te stellen werkgroep, bestaande uit dorpsbewoners. Deze werkgroep zal zoveel mogelijk partijen en individuen in Sellingen vragen: wat wil je graag behouden, wat mis je en wat wil je veranderen in de komende tien jaar.
Het bestuur van de Dorpsvereniging heeft inmiddels een Plan van Aanpak vastgesteld. Het plan is om voor de zomer 2027 de Dorpsvisie aan het dorp en aan de gemeente te presenteren.
Bron: Het bestuur van Dorpsvereniging Sellingen