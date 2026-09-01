Energiefonds Westerwolde vanaf 1 september open voor inwoners met zorgen over energiekosten

WESTERWOLDE – Bewoners van de gemeente Westerwolde die door energiekosten financieel in de knel komen of dreigen te komen, kunnen vanaf 1 september 2026 een aanvraag doen bij het Energiefonds Westerwolde.
Het fonds wordt uitgevoerd door het Diaconaal Noodfonds Westerwolde onderdeel van stichting Op de kloet’n kom’. De gemeente Westerwolde heeft aan stichting Op de kloet’n kom’ een incidentele subsidie toegekend voor de aanpak van energiearmoede. Met deze bijdrage kan het fonds huishoudens ondersteunen die te maken hebben met energie gerelateerde financiële nood. Ook kan het fonds helpen bij het signaleren van aanvullende hulpvragen en, waar nodig, doorverwijzen naar passende ondersteuning.
Het Energiefonds Westerwolde is bedoeld als tijdelijke en praktische noodhulp. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij een openstaande energierekening, een betalingsachterstand, een hoge jaar- of eindafrekening of dreigende afsluiting. Iedere aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Waar mogelijk wordt ondersteuning rechtstreeks betaald aan de energieleverancier of betrokken instantie.
“Wij merken dat energiekosten voor sommige huishoudens een grote druk leggen op het maandelijkse budget. Met dit fonds willen we bewoners helpen wanneer zij tijdelijk geen uitweg meer zien,” aldus René Weishaupt, penningmeester van stichting Op de kloet’n kom’
Het fonds sluit aan bij de bestaande inzet van stichting Op de kloet’n kom’ voor inwoners in financiële nood. De gemeente Westerwolde geeft hiermee lokaal invulling aan middelen die beschikbaar zijn gesteld voor ondersteuning van huishoudens met energiearmoede.
Bewoners van de gemeente Westerwolde kunnen vanaf 1 september 2026 via de website van Op de kloet’n kom’ een aanvraag indienen. Ook hulpverleners, diaconieën, kerken en maatschappelijke organisaties kunnen, met toestemming van de bewoner, helpen bij het doen van een aanvraag.
Meer informatie en aanvragen vanaf 1 september 2026:
www.opdekloetnkom.nl/energiefonds-westerwolde/
www.energiefondswesterwolde.nl