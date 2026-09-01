FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

Foto: Ronnie van der Wal
- Catharina Glazenburg - Groningen1, Uitgelicht

GRONINGEN 1 – Zaterdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt om 9.00 uur uitgezonden en op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur herhaald.

Deze week is Jan Veen te gast.

Jan Veen is sinds 2017 de officiële stadsomroeper van de gemeente Oldambt. Hij nam het stokje over over van zijn vader Geert Veen, die de functie van 2001 tot 2017 vervulde.

Jan opent en begeleidt evenementen, heet bezoekers welkom, kondigt activiteiten aan en vertegenwoordigt de gemeente Oldambt bij lokale, landelijke en soms ook internationale bijeenkomsten voor stadsomroepers. 

Wil je  meer weten, luister aanstaande zaterdag en dinsdag

Muziek keuze : Johnny Cash, AC/DC en nog veel meer.

Presentatie: Ricky van den Aker

Techniek: Ronnie van der Wal

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