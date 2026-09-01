Grensoverschrijdend politieteam Bad Nieuweschans bestaat 15 jaar

BAD NIEUWESCHANS/BUNDE – Het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) Bad Nieuweschans bestaat vijftien jaar. Sinds de oprichting op 1 september 2011 werken Nederlandse en Duitse politie- en veiligheidsdiensten nauw samen om grensoverschrijdende criminaliteit in de regio aan te pakken.
De samenwerking ontstond vanuit de veranderende rol van de landsgrens binnen Europa. Waar de grens voor inwoners en bezoekers steeds minder een belemmering vormt, geldt dat ook voor criminelen. Criminaliteit stopt immers niet bij de grens. Een goede samenwerking tussen de veiligheidsdiensten van Nederland en Duitsland is daarom van groot belang.
Het GPT Bad Nieuweschans is een gezamenlijk team van de Koninklijke Marechaussee, de Duitse federale politie en de politie van Osnabrück. Het team is vernoemd naar Bad Nieuweschans en is aan Duitse zijde gevestigd in het gebouw van de federale politie in Bunde.
Binnen het team werken Nederlandse en Duitse politiemedewerkers samen in gemengde patrouilles. Door de combinatie van kennis van beide landen en de directe contacten tussen de betrokken diensten kan snel worden gereageerd wanneer criminaliteit zich over de grens verplaatst.
De werkzaamheden richten zich onder meer op de aanpak van grensoverschrijdende vermogenscriminaliteit, mensensmokkel, drugshandel, witwassen en documentfraude. Gezamenlijke controles en patrouilles kunnen daarbij aan beide kanten van de grens worden uitgevoerd. Het overschrijden van de landsgrens betekent voor de samenwerking niet automatisch het einde van een politieactie; alleen de wettelijke bevoegdheden en jurisdictie veranderen.
Volgens de drie betrokken partnerorganisaties is juist die directe samenwerking een belangrijke kracht van het team. Korte communicatielijnen, directe informatie-uitwisseling en gezamenlijke inzet maken het mogelijk om criminaliteit in de grensregio effectiever aan te pakken.
Inwoners van de grensregio zijn de gezamenlijke patrouilles inmiddels gewend. Het GPT is daarmee in vijftien jaar uitgegroeid tot een vast onderdeel van de veiligheidsaanpak langs de Nederlands-Duitse grens.
Het jubileum onderstreept volgens de betrokken organisaties de meerwaarde van internationale samenwerking. Het Grensoverschrijdend Politieteam Bad Nieuweschans wordt dan ook gezien als een voorbeeld van hoe Europese samenwerking in de dagelijkse praktijk kan bijdragen aan de veiligheid van inwoners aan beide kanten van de grens.