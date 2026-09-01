Grote batterijopslag Sirius in Winschoten krijgt belangrijke stap richting realisatie

WINSCHOTEN – De plannen voor een grootschalige batterijopslaglocatie bij de Rondweg in Winschoten zijn een belangrijke stap verder. Energieopslagbedrijf Return en Vattenfall hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor Sirius, een batterijlocatie met een vermogen van 200 megawatt en een opslagcapaciteit van 800 megawattuur.

Met een investering van ongeveer 180 miljoen euro behoort Sirius tot de grootste batterijopslagprojecten die momenteel in Nederland worden ontwikkeld. De commerciële ingebruikname staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027.

Binnen de overeenkomst krijgt Vattenfall de beschikking over de volledige capaciteit van Sirius. Het energiebedrijf bepaalt wanneer de batterij wordt geladen en ontladen. Daarmee kan de opslaglocatie worden ingezet om schommelingen in de productie van wind- en zonne-energie op te vangen en vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen.

Daarnaast kan de batterij worden gebruikt om het elektriciteitsnet in balans te houden. Batterijen kunnen namelijk zeer snel reageren wanneer vraag en aanbod veranderen.

Aansluiting op het net

Sirius wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van TenneT in Meeden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een zogenoemde Time-Dependent Transmission Rights-overeenkomst (TDTR). Dit houdt in dat de batterij het laden en ontladen afstemt op de hoeveelheid netcapaciteit die op dat moment beschikbaar is.

Op die manier kan de bestaande infrastructuur efficiënter worden benut, zonder de druk op het overvolle elektriciteitsnet verder te vergroten. Volgens de initiatiefnemers kan de batterij daarmee ook bijdragen aan het verminderen van netcongestie.

De grootschalige opslag is vooral van belang nu Nederland steeds meer afhankelijk wordt van duurzame energie. De hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt met wind en zon kan sterk variëren, terwijl de vraag naar elektriciteit niet altijd op hetzelfde moment verandert. Sirius kan overtollige elektriciteit tijdelijk opslaan en deze op een later moment weer beschikbaar maken.

Financiering is rond

De financiering van Sirius is inmiddels geregeld. Het project maakt deel uit van een bredere financiering van Return voor zijn batterijportfolio, waarvoor tot 400 miljoen euro beschikbaar is gesteld door vijf banken. Naast bestaande investeerders van Return zijn ING, NatWest, Deutsche Bank, ABN AMRO en Rabobank bij de financiering betrokken.

De bouw en realisatie van Sirius gebeurt in samenwerking met Huawei, Hanab en Omexom. Zij zijn betrokken bij onder meer de batterijtechnologie, bouw en installatie.

Uitbreiding samenwerking

De overeenkomst tussen Return en Vattenfall is een uitbreiding van een bestaande samenwerking. In 2025 sloten beide bedrijven al een langjarige overeenkomst voor 50 megawatt van Antares, een batterijproject van Return in Waddinxveen met een vermogen van 100 megawatt en een opslagcapaciteit van 200 megawattuur.

Met Sirius wordt de samenwerking aanzienlijk uitgebreid. Vattenfall krijgt nu toegang tot een batterij die vier uur lang op het maximale vermogen van 200 megawatt kan worden ingezet.

Volgens Return en Vattenfall zijn dergelijke langjarige overeenkomsten belangrijk voor de ontwikkeling van grootschalige energieopslag. De zekerheid over toekomstige inkomsten maakt het voor ontwikkelaars en financiers gemakkelijker om grote batterijprojecten te realiseren.

Sirius moet daarmee niet alleen een grote opslaglocatie worden, maar ook een rol gaan spelen in het flexibeler en stabieler maken van het Nederlandse elektriciteitssysteem. De commerciële ingebruikname wordt voorzien voor het vierde kwartaal van 2027.

Bron: Vattenfall