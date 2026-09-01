DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Op maandag 31 augustus vond om 14:25 uur in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een onbekende automobilist reed over de Splitting rechts, richting de B401. Een 47-jarige vrouw, die in een lijnbus van het merk Mercedes-Benz Citaro reed, kwam uit de tegenovergestelde richting. Haar bus was op dat moment leeg. Zij moest, om een aanrijding te voorkomen, naar rechts uitwijken en botste tegen een geparkeerde grijze Opel Crossland. De onbekende automobilist vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval. De geschatte schade bedraagt € 15.000. De politie van Papenburg (telefoonnummer 04961/9260) verzoekt getuigen met informatie over het incident contact met hen op te nemen.
Werpeloh
Tussen vrijdag 21.00 uur en maandag 07.00 uur is bij een bedrijf aan de Große Kreuzstraße in Werpeloh. Er is gereedschap gestolen. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Papenburg op te nemen via 04961/9260.
Meppen
Gistermiddag reed rond 16.00 uur een 19-jarige op de Nödikerstraat in Meppen in een voertuig dat leek op een ambulance. Volgens een getuige was het voertuig een nepambulance. Agenten namen het voertuig in beslag. De 19-jarige was gekleed als ambulancebroeder en de kentekenplaten waren vals. Er werd een onderzoek naar valsheid in geschrifte ingesteld en de 19-jarige mocht zijn reis niet voortzetten.
De politie is op zoek naar de eigenaar van een damesfiets van het merk Gazelle. De fiets werd medio augustus tijdens een onderzoek ter hoogte van de kruising Nödiker Straße/Teglinger Straße in Meppen veiliggesteld. Het onderzoek loopt nog. De rechtmatige eigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 05931/9490.
Foto: Politie Meppen