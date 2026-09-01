Lichtweek Wedde staat in het teken van ‘Creepy Wedde’

WEDDE – Vanaf zondag staat Wedde weer een week lang in het teken van de Lichtweek. Voor de 67ste keer wordt het dorp omgetoverd tot een sfeervol en bijzonder decor. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Creepy Wedde’, waarmee de organisatie de inwoners en bezoekers een spannende en mysterieuze Lichtweek wil bezorgen.

Het thema sluit volgens burgemeester Jaap Velema goed aan bij de geschiedenis en het landschap van Wedde. De eeuwenoude plekken, de burcht, kronkelende wegen, houtwallen en stille waterlopen vormen volgens hem een prachtig decor voor verhalen en verbeelding. “In dat schemergebied tussen licht en donker krijgen verhalen vrij spel”, schrijft de burgemeester in zijn boodschap aan de inwoners. De Lichtweek laat bezoekers dit jaar dan ook kennismaken met een andere kant van Wedde: spannend, soms onheilspellend, maar vooral creatief en verrassend.

De vele bouwers en vrijwilligers hebben opnieuw veel werk verzet om het dorp in het teken van het thema te zetten. Met licht en schaduw wordt geprobeerd bezoekers te verrassen en zo nu en dan zelfs even te laten omkijken.

Samen de Lichtweek beleven

Volgens burgemeester Velema is de Lichtweek meer dan alleen een jaarlijks evenement. De traditie is volgens hem vooral een gezamenlijke prestatie van inwoners, verenigingen, vrijwilligers en sponsoren.

De burgemeester spreekt zijn waardering uit voor iedereen die aan de Lichtweek bijdraagt en ervoor zorgt dat de traditie ieder jaar opnieuw tot leven komt. Hij nodigt inwoners en bezoekers uit om zich tijdens deze editie onder te dompelen in de mysterieuze sfeer van ‘Creepy Wedde’.

Met een week vol activiteiten, muziek, ontmoetingen en natuurlijk de nodige spanning belooft het opnieuw een bijzondere Lichtweek te worden.

Bomvol programma

De 67ste Lichtweek kent ook dit jaar een uitgebreid programma. Naast de verschillende activiteiten rondom het thema staan onder meer dartwedstrijden, een optocht, braderie, bingo, een kinder- en seniorenmiddag met Shantykoor Störmwind, Heel Wedde Bakt en Wedde Got Talent op het programma. Ook zijn er een dorpswandeling, barbecue, pubquiz, muziek door coverband Reload en een fietstocht.

De officiële opening van de Lichtweek vindt na de optocht op maandag 7 september plaats. Rond 20.30 uur wordt de Lichtweek officieel geopend in de feesttent.

Het volledige programma vindt u onderaan dit artikel. Meer info staat op de Facebookpagina van Lichtweek Wedde.

Braderie

De braderie is dit jaar op zondag 6 september van 11.00 tot 17.00 uur.

Spookhuis

Het voormalige gemeentehuis wordt donderdag 10 september omgetoverd tot een spookhuis. ​Deelnemers kunnen dwalen door de donkere gangen en kamers van dit historische pand. Kinderen gaan van 16:00 uur tot 18:00 uur op een spannende (maar gezellige!) ontdekkingstocht. Volwassenen van 21:00 uur tot 23:00 uur. Maximaal 6 personen per groep. Er is er plek voor maximaal 20 groepen bij de volwassenen. Aanmelden door een mail naar lichtweek@gmail.com.

Burchtschutters

Op zaterdag 5 september is het Koningsbal in de feesttent. Het Koningspaar, het Keizerspaar en het Jeugd- en Kinderkoningspaar worden door de Burchtschutters, de vendeliers en de marketentsters, onder muzikale begeleiding door de muziekvereniging uit Papenburg, opgehaald bij de Burcht. De stoet vertrekt om 19.00 uur bij de feesttent.

Op zondag 13 september 2026 gaan de Burchtschutters weer strijden voor het Koningschap. Tevens zal er gestreden worden voor het kinderkoningschap en door de jeugd van 13 – 18 jaar voor het jeugdkoningschap. Dit jaar schieten ze voor de vijfde keer op de schietlocatie nabij het clubgebouw. Dit is voor een ieder vrij toegankelijk. De schutters zullen al marcherend het schietterrein omstreeks 13:00 uur betreden. Er is muziek en genoeg ruimte om een hapje en een drankje te nuttigen.

Zeskamp

Ook wordt voor de 54e keer de zeskamp gehouden. Er staan weer mooie spellen op het programma, waarbij het thema Creepy Wedde tot uiting zal komen. De zeskamp is op zaterdag 12 september vanaf 13.00 uur op het voetbalveld.