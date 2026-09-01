Muzikaal kostuumdrama Primavera in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdagavond 8 september vertoont Filmhuis vanBeresteyn het Italiaanse kostuumdrama Primavera. Een ontroerend verhaal over muzikaal talent, vrijheid en de bijzondere ontmoeting tussen een jonge violiste en componist Antonio Vivaldi.
In het Venetië van de 18e eeuw woont de 20-jarige Cecilia (Tecla Insolia) al vrijwel haar hele leven in het weeshuis Ospedale della Pietà. Ze is een getalenteerd violiste, maar mag alleen achter traliewerk optreden voor de rijke geldschieters van het weeshuis. Een huwelijk lijkt haar enige mogelijkheid om een leven buiten de muren op te bouwen.
Alles verandert wanneer Antonio Vivaldi (Michele Riondino) als nieuwe vioolleraar verschijnt. Hij ziet Cecilia’s talent en laat haar kennismaken met een wereld waarin muziek ook vrijheid kan betekenen. Onder zijn begeleiding vindt Cecilia langzaam de moed om haar eigen weg te kiezen en haar muzikale passie na te jagen.
Primavera is gebaseerd op de roman van Tiziano Scarpa en is het speelfilmdebuut van operaregisseur Damiano Michieletto. De film werd geselecteerd voor het Toronto Filmfestival en won drie David di Donatello Awards voor Beste Muziek, Beste Geluid en Beste Kostuum.
Datum: dinsdag 8 september 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn