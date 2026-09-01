Open Monumentendag bij het MHC: monument én cultuur komen samen

WILDERVANK – Open Monumentendag krijgt dit jaar bij het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum (MHC) een extra cultureel karakter. Op zaterdag 12 september opent het monumentale gebouw niet alleen zijn deuren voor bezoekers, maar vormt het ook het decor voor een middag vol muziek, dans, beeldende kunst en taal.
Bezoekers kunnen kennismaken met de geschiedenis van het oudste gebouw van Wildervank én ervaren hoe het monument ook vandaag de dag nog altijd een levendige plek voor kunst en cultuur is.
Van 10.00 tot 16.00 uur is het MHC geopend. Vrijwilligers verzorgen om 11.00, 13.00 en 15.00 uur rondleidingen door het monumentale kerkgebouw en vertellen over de geschiedenis, restauraties en bijzondere verhalen van deze plek.
Een belangrijk onderdeel van de dag is van 14.00 tot 16.00 uur de kick-off van CultuurSpezie. Onder leiding van Harry van de Laan kunnen bezoekers kennismaken met verschillende culturele activiteiten en presentaties, waaronder muziek, dans, beeldende kunst en taal. Daarmee wordt Monumentendag bij het MHC meer dan alleen een kijkje in het verleden, maar laat ook zien welke culturele rol het vandaag en in de toekomst vervult.
De voormalige Margaretha Hardenbergkerk dateert uit 1659 en is het oudste gebouw van Wildervank. Sinds 2007 is het monument in gebruik als cultuurcentrum.
Locatie: Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108, Wildervank
Datum: zaterdag 12 september 2026
Tijd: 10.00–16.00 uur
Entree: gratis
Bron: Carlo Westmaas