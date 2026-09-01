’t Hamrik in Nieuwolda bestaat 50 jaar: ‘Het hoort gewoon bij mijn leven’

NIEUWOLDA – Woonzorglocatie ’t Hamrik in Nieuwolda bestaat maandag vijftig jaar. Met het hijsen van de vlag werd de feestweek rond het jubileum geopend. Woonassistent Mechieltje Riepma werkt er inmiddels 44 jaar en liep precies 45 jaar geleden voor haar eerste stage binnen.
“Vroeger kwamen mensen hier binnen als ze 65 jaar waren. Dan was het werken afgelopen en was het tijd voor rust. Nu komen ze vaak pas binnen als ze heel ziek zijn”, vertelt Riepma.
Ook het dagelijks leven veranderde. “We hadden een broodbakker en bewoners hielpen met aardappels schillen. Dat is nu heel anders.”
Wat volgens haar hetzelfde bleef, is de sfeer. “Het is nog klein en dorps. Mensen uit het dorp komen hier wonen. ’t Hamrik hoort gewoon bij Nieuwolda.” Zelf is ze er voorlopig ook nog niet weg. “Het hoort gewoon bij mijn leven.”
De feestweek duurt tot en met vrijdag, met onder meer oud-Hollandse spelletjes, een koor, een playbackshow en een barbecue.
Malou Vos
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