Video grote brand bij TenneT Meeden

MEEDEN – Tijdens de grote brand bij het hoogspanningsstation in Meeden zijn zondag uitzonderlijke dronebeelden gemaakt.
De drone vloog dicht langs de vuurhaarden en maakte gebruik van een telelens om de situatie van zeer dichtbij vast te leggen. Daardoor zijn details zichtbaar die normaal niet te filmen zijn, zoals de hitteontwikkeling rond de installaties en de rookpluimen die langs het verdeelstation trokken. De beelden tonen de omvang van de brand, het werk van de brandweer en de schade rond het hoogspanningsstation. Door het gebruik van de telelens zijn de close‑up shots bijzonder scherp en geven ze een uniek perspectief op de brand.
Video en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
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