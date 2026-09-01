Vroege vogels gezocht voor Early Morning Boxing en Cardio Kickboksen

WINSCHOTEN – Budocentrum Chikara in Winschoten breidt het lesaanbod verder uit met twee nieuwe ochtendtrainingen.
Vanaf woensdag 9 september staat wekelijks van 7.00 tot 8.00 uur Early Morning Boxing op het programma. Vanaf zaterdag 12 september wordt ook wekelijks van 9.00 tot 10.00 uur Cardio Kickboksen gegeven. De ideale manier om je dag of je weekend fit en energiek te beginnen!
Beide trainingen zijn uitdagende full-body workouts waarbij de nadruk ligt op techniek, conditie, kracht en vooral plezier. Het zijn non-contact trainingen waarbij niet wordt gespard. Daardoor zijn ze geschikt voor iedereen die intensief wil sporten zonder geraakt te worden. Ervaring is niet nodig: iedere deelnemer traint op zijn of haar eigen niveau en bepaalt zelf de intensiteit.
“Een ochtendtraining geeft je een enorme energieboost en helpt je om je hoofd lekker leeg te maken, zodat je fit en scherp aan de dag begint. Met deze trainingen bieden we ook mensen die later op de dag niet kunnen sporten de mogelijkheid om toch te trainen”, aldus Sven Beertema, trainer bij Budocentrum Chikara.
Kijk voor meer informatie op de website www.budocentrumchikara.nl
Bron en foto’s: René Beertema