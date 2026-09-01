‘Zwait Veur De Kop’ uit Wedde opnieuw viraal door Snackspert: “Na 3.000 porties gestopt met tellen”

WEDDE – “Alweer?”, lacht eigenaresse Diane Wezeman als we ‘haar’ Eetcafé De Leeuw in Wedde binnenstappen. Ze kan erom lachen, het Oost-Groningse cultgerecht Zwait Veur De Kop is voor de tweede keer een gigantische internet-hit. Ditmaal trok niemand minder dan ‘Snackspert’ (Eke Bosman) naar het dorp, met een video die al bijna driehonderdduizend weergaven tikt.
De bekendste snackrecensent van Nederland met meer dan tweehonderdduizend volgers op zijn instagramaccount legde maar liefst tweeënhalf uur af om het beroemde Oost-Groningse frietgerecht zelf te komen beoordelen. “Klassiek Gronings gerecht”, aldus Tiktok Tammo. Het bord friet is overladen met stukjes loempia, Mexicano, bamischijf, een gebakken ei en een flinke dosis satésaus.
Maar velen denken dat de naam Zwait Veur De Kop slaat op de pittige smaak waar de eter van gaat zweten, zit de vork toch anders in de steel. De naam verwijst namelijk naar de blik van de eters als ze zien hoe ze het enorme gerecht moeten aanvallen. Toch zat er volgens Diana in het originele recept wel sambal bij voor het scherpe randje.
Het gerecht staat al twintig jaar op de kaart in Wedde, maar ging in 2023 voor het eerst viraal na een Twitter-actie van een Maastrichtenaar. Sindsdien is de vraag niet meer op één hand te tellen. “Eerst verkochten we er misschien drie per week, maar na die eerste keer vliegen er zomaar drie per dag doorheen”, vertelt Diane achter de bar. “Er kwamen toen zelfs mensen helemaal uit Utrecht gereden om het te proeven. Na de 3.000 porties ben ik maar gestopt met tellen.”
Nieuwe golf aan snacktoeristen
Met het recente bezoek van Snackspert “ik heb hem niet gesproken” op Instagram lijkt er een nieuwe golf aan snacktoeristen op weg naar Wedde. De teller van zijn video staat inmiddels op meer dan 290.000 weergaven, wat zorgt voor een hoop nieuwe aanspraak. Diana: “Ik kreeg alweer een boel appjes van familie, vrienden, vaste klanten. Hartstikke leuk!”
Ondanks alle landelijke aandacht en de honderden kilometers die mensen ervoor afleggen, blijft Diana opvallend nuchter. Eén ding is zeker: Eetcafé De Leeuw heeft Wedde voorgoed op de snackkaart van Nederland gezet.