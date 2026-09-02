Boeskoolmarkt brengt Ter Apel opnieuw tot leven

TER APEL – Op zaterdag 26 september 2026 staat het centrum van Ter Apel opnieuw volledig in het teken van de Boeskoolmarkt. Dit jaar vindt alweer de 35e editie plaats van deze bekende en gezellige markt, met een uitgebreid aanbod van marktkramen, activiteiten en natuurlijk de Boeskoolrommelmarkt.
De opbrengst van de Boeskolen verkoop is voor stichting DuoFietsen Ter Apel, deze opbrengst zal worden verdubbeld door Handelsvereniging Mercurius.
De Boeskoolmarkt wordt om 10.00 uur traditioneel officieel geopend door wethouder H. Hemmen met het afvuren een kanonschot van de Bourtange Schutters. Daarna kunnen bezoekers de hele dag terecht in het centrum voor een gezellige markt met een gevarieerd aanbod van standhouders en volop gelegenheid om rond te snuffelen, elkaar te ontmoeten en te genieten van de sfeer.
Boeskoolrommelmarkt opnieuw in het centrum.
Na de succesvolle eerste editie keert ook de Boeskoolrommelmarkt terug. Dit jaar krijgt de rommelmarkt een plek midden in het centrum van Ter Apel. Particulieren krijgen daarmee de gelegenheid om hun tweedehands spullen, curiosa en andere vondsten aan te bieden.
De rommelmarkt vindt plaats van 09.00 tot 17.00 uur. De combinatie van de traditionele Boeskoolmarkt en de rommelmarkt moet zorgen voor een levendig centrum waar voor jong en oud van alles te ontdekken valt.
Hoofdstraat autovrij
Om ruimte te maken voor de markt en bezoekers wordt de Hoofdstraat vanaf vrijdagavond 25 september om 22.00 uur autovrij gemaakt. Hierdoor ontstaat zaterdag volop ruimte voor de marktkramen, deelnemers en bezoekers.
De organisatie kijkt uit naar een mooie 35e editie en nodigt inwoners van Ter Apel, bezoekers uit de regio en andere belangstellenden van harte uit om zaterdag 26 september naar het centrum te komen.
Boeskoolmarkt Ter Apel 2026
Zaterdag 26 september 2026
Centrum Ter Apel
Officiële opening: 10.00 uur
Opening door wethouder H. Hemmen met afvuren van een kanonschot door de Bourtange Schutters
Boeskoolrommelmarkt: 09.00 – 17.00 uur
Iedereen is van harte welkom voor een gezellige dag in het centrum van Ter Apel!
Bron: Paul Timmermans, voorzitter Boeskoolcommissie