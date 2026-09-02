Burgemeesters lezen voor en geven startschot voor 25e Oktober Kindermaand

GRONINGEN – Op woensdag 16 september geven Groningse burgemeesters het startschot voor de 25e editie van Oktober Kindermaand. Op basisscholen in hun gemeente lezen zij voor aan kinderen en zetten zij daarmee de deuren open naar een maand vol cultuur, erfgoed en kunst.

Oktober Kindermaand bestaat dit jaar 25 jaar. Al een kwart eeuw kunnen kinderen tot 13 jaar in de provincie Groningen in de weekenden gratis kennismaken met allerlei culturele activiteiten. Onder andere musea, borgen, bibliotheken en andere culturele instellingen organiseren in oktober bijzondere activiteiten voor kinderen. Van creatieve workshops en speurtochten tot voorstellingen en nog veel meer. Zo kunnen kinderen samen met hun ouders en/of grootouders op een laagdrempelige manier ontdekken wat er in hun eigen omgeving allemaal te beleven is.

Burgemeesters lezen voor

De burgemeesters geven op woensdag 16 september het officiële startschot voor de jubileumeditie. Op een basisschool in hun gemeente lezen zij voor aan leerlingen uit groep 6 en 7. Voor deze gelegenheid ontvangen de burgemeesters het boek Krekel van Annet Schaap, dat zowel in het Nederlands als in het Gronings is uitgegeven. Zij kunnen zelf een Nederlands- of Groningstalig fragment kiezen om voor te lezen; als suggestie is het hoofdstuk Haven meegegeven.

Met hun deelname laten de burgemeesters zien hoe belangrijk het is dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met kunst, cultuur en erfgoed. Hun bezoek aan de scholen is bovendien een feestelijke manier om kinderen alvast enthousiast te maken voor Oktober Kindermaand.

Op ontdekking met de schatkaart

Voor de 25e editie krijgen kinderen een speciale Oktober Kindermaand-schatkaart. Daarmee kunnen ze op ontdekkingstocht langs de vele activiteiten die in oktober worden georganiseerd. Via een QR-code op de kaart kunnen kinderen en hun ouders direct bekijken wat er allemaal te doen is.

Ook kunnen kinderen hun Oktober Kindermaand-belevenissen delen. Wie vóór 15 november een foto instuurt van zichzelf tijdens een activiteit, ontvangt een cadeautje. Daarnaast staat er op de schatkaart een woordzoeker. Wie deze oplost en de antwoorden instuurt, maakt er nog een extra Oktober Kindermaand-avontuur van.

Oktober Kindermaand stimuleert kinderen om samen met hun ouders en/of grootouders culturele instellingen te bezoeken en nieuwe ervaringen op te doen. Voor de deelnemende instellingen is het evenement een mooie gelegenheid om kinderen en hun families kennis te laten maken met hun activiteiten, collecties en verhalen.

Oktober Kindermaand wordt in Groningen georganiseerd door Erfgoed in Groningen. De organisatie is mede mogelijk dankzij de inzet van gemeenten, culturele instellingen en scholen.

Meer informatie over Oktober Kindermaand vind je via www.kindermaand.nl. Vanaf 16 september wordt hier ook het volledige programma bekendgemaakt!

Bron: Erfgoed Groningen