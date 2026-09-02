Deel opleiding tot neurochirurg nu ook bij Treant

HOOGEVEEN – Een deel van de medisch-specialistische opleiding tot neurochirurg kan vanaf nu ook bij Treant worden gedaan. De eerste AIOS (arts in opleiding tot specialist) begint deze maand.
De AIOS volgen voor het grootste deel hun opleiding binnen het academische ziekenhuis van de regio, het UMCG. Als onderdeel hiervan zullen zij een dag in de week werkzaam zijn binnen het operatiekamercomplex van ziekenhuislocatie Bethesda van Treant in Hoogeveen.
Gijs Rijtema, werkzaam als neurochirurg bij het UMCG en Treant, is een van de opleiders die de AIOS zal begeleiden binnen Treant. ‘Een mooie stap waar AIOS en wij als opleiders zin in hebben. Het gaat om AIOS in het vierde, vijfde of zesde jaar van de opleiding. Het leerdoel is om zich te ontwikkelen in laagcomplexe operaties van de zogenoemde lumbale wervelkolom, zoals bijvoorbeeld het verhelpen van een hernia. Dit zijn operaties die veel binnen Treant gedaan worden.
De AIOS zullen in Hoogeveen, altijd onder directe supervisie van een neurochirurg, ervaring opdoen op de OK. Ook worden ze betrokken bij de nazorg op de verpleegafdeling en het multidisciplinair overleg (MDO) tussen onder andere collega’s van pijngeneeskunde, neurologie en neurochirurgie.’
Opleidingsziekenhuis
Treant ontwikkelt zich verder door als opleidingsziekenhuis. Treant biedt zeven medische vervolgopleidingen: Oogheelkunde, Chirurgie, Interne geneeskunde, Cardiologie, Ouderengeneeskunde, Internationale Gezondheidszorg (onderdelen Chirurgie en Gynaecologie, voorheen heette dit Tropengeneeskunde) en Klinische Psychologie. Daarnaast kunnen artsen in opleiding (AIOS) voor meerdere specialisaties een deel daarvan binnen Treant volgen bij Plastische chirurgie, Urologie, Spoedeisende hulp (SEH), Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) en vanaf nu dus ook Neurochirurgie. Daarnaast biedt Treant alle verpleegkundige vervolgopleidingen.
Bron en foto: Treant / Neurochirurg Gijs Rijtema (l) en AIOS Neurochirurgie Rik Pauwels op een van de OK’s