Grote belangstelling voor derde Beleefdag in Smeerling

SMEERLING – De derde editie van de Beleefdag Smeerling heeft woensdag veel bezoekers naar het beschermde dorpsgezicht in het beekdal van de Ruiten Aa getrokken. Zowel voor de wandelingen als de fietstocht was veel belangstelling. Ook op het terras van Gasterij Natuurlijk Smeerling was het gezellig druk.
De weersomstandigheden werkten de bezoekers tot halverwege de middag uitstekend mee. Met aangename temperaturen en overwegend droog weer trokken wandelaars en fietsers eropuit om de omgeving van Smeerling, Eemboerveld, Metbroek, Ter Wupping en Wessinghuizen te ontdekken.
Bezoekers konden verschillende korte wandelingen maken, waaronder de vernieuwde Aaltje Wandeling. Via QR-codes konden deelnemers op hun smartphone meer te weten komen over de geschiedenis van Smeerling. Ook de 24 kilometer lange fietstocht rondom Smeerling, uitgezet door Stichting Wandelen in Westerwolde, werd volop gereden.
Naast wandelen en fietsen was er bij Gasterij Natuurlijk Smeerling van alles te beleven. In en rond het Halminghs Hoes, het authentiek gerestaureerde voorhuis van de Saksische boerderij waarin de gasterij is gevestigd, werden rondleidingen gegeven. Bezoekers kregen daarbij uitleg over de bijzondere bouwstijl, oorspronkelijke elementen en de restauratie van het pand.
Ook oude ambachten kregen tijdens de Beleefdag volop aandacht. De Onstwedder Gaarv’n waren aanwezig met een houtgestookte veldoven. Daar werden op traditionele wijze rijk gevulde broden met en zonder rozijnen gebakken. De versgebakken broden vonden gretig aftrek en gingen gedurende de dag snel over de toonbank.
Daarnaast lieten de leden van Onstwedder Gaarv’n verschillende oude ambachten zien. Zo werd gedemonstreerd hoe strodokken, die vroeger werden gebruikt bij het leggen van daken, werden gebonden. Ook waren er demonstraties van het draaien van houten gebruiksvoorwerpen en het malen van koren met een handmolen.
Verder konden bezoekers kennismaken met onder meer het houden van waterbuffels, bijenhouderij en de producten van verschillende lokale initiatieven.
Halverwege de middag kreeg de Beleefdag nog te maken met een stevige bui. De regen zorgde tijdelijk voor een flinke onderbreking van de activiteiten, maar gelukkig werd het daarna weer droog. Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om op het terras van Gasterij Natuurlijk Smeerling neer te strijken voor iets te eten of te drinken.
De organisatie kon daarmee terugkijken op een geslaagde derde editie van de Beleefdag Smeerling, waarbij het landschap, de historie, het dorpsgezicht en de ambachten van Westerwolde centraal stonden.
Foto’s: Anneke de Vries