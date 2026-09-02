Hindrik en Tetje Derks vieren diamanten huwelijk

VEENDAM – Hindrik Pieter Derks (81) en Tetje Derks-Hilbrandt (81) vierden vandaag een bijzondere mijlpaal. Precies zestig jaar geleden gaven zij elkaar het jawoord in het gemeentehuis van Bellingwolde. Daarmee bereikten zij samen hun diamanten huwelijksjubileum.
Het verhaal van Hindrik en Tetje begon bij de theorielessen voor het behalen van hun autorijbewijs. Daar leerden de twee elkaar kennen. Van het een kwam het ander en inmiddels zijn ze zestig jaar verder.
Hindrik ging op 16-jarige leeftijd aan de slag bij een boer. Later werkte hij bij de Heidemij. Tetje werkte onder meer in een slagerij van een supermarkt en bij de chocoladefabriek van Van Houten in Wedde.
Samen kregen Hindrik en Tetje een dochter. Inmiddels bestaat de familie uit een schoonzoon, een kleindochter en twee achterkleinkinderen. Een gezin dat in de afgelopen zestig jaar flink is gegroeid.
Het echtpaar woonde jarenlang in Oude Pekela. Vorig jaar verruilden zij hun vertrouwde woonplaats voor Veendam, waar zij inmiddels samen hun leven voortzetten.
Info en foto: Peter Panneman
Zestig jaar huwelijk betekent zestig jaar samen lief en leed delen, bijzondere momenten beleven en herinneringen maken. Voor Hindrik en Tetje is het vandaag dan ook een dag om samen met hun familie bij deze bijzondere mijlpaal stil te staan.