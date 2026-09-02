Inwoners Meeden uiten zorgen na brand bij hoogspanningsstation

Eerste septemberdag start licht wisselvallig, morgen meer zon

Dinsdag. De meteorologische herfst begint in Oost-Groningen met een mix van wolken, af en toe zon en lokaal een lichte regenbui. De neerslagkans is het hoogst in de ochtend, waarna het vanmiddag op de meeste plaatsen droog wordt en de zon wat vaker doorbreekt. Met een maximumtemperatuur van 19°C tot 20°C is het tamelijk normaal voor de tijd van het jaar. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten met 3 Bft.

Vanavond en Vannacht In de avond klaart het vanuit het westen breed op. De nacht verloopt helder en droog. Doordat het wolkendek verdwijnt en de wind afneemt naar 1 tot 2 Bft, koelt het flink af. We gaan een frisse nacht tegemoet waarin het kwik daalt naar een minimum van 10°C tot 11°C.

Woensdag Morgen, woensdag 2 september, ziet het weerbeeld er vriendelijker uit. De ochtend start fris maar zonnig. Gedurende de dag wisselen zonnige perioden en vriendelijke stapelwolken elkaar af. Het blijft de hele dag droog. De thermometer tikt overdag een hele aangename 21°C aan bij een zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft die draait naar het zuidwesten. In de nacht naar donderdag blijft het droog bij 12°C.

Tip van de redactie: : Woensdag wordt een heerlijke dag om de wandelschoenen aan te trekken!