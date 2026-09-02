Inwoners Meeden uiten zorgen na brand bij hoogspanningsstation

MEEDEN – Inwoners van Meeden konden dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst in De Rode Beuk vragen stellen over de brand bij het hoogspanningsstation van TenneT. De brand brak zaterdagavond uit en werd maandag geblust.
Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer zorgen over de veiligheid en de communicatie met omwonenden naar voren. Een bewoner gaf aan dat sommige vragen volgens hem al langere tijd blijven liggen en dat nieuwe toezeggingen daardoor weinig vertrouwen geven.
Derk Folkers van TenneT erkende dat de organisatie voor inwoners soms op afstand kan staan. Volgens hem wil TenneT meer rechtstreeks contact zoeken met omwonenden en vaker met hen in gesprek gaan.
Tijdens de avond kwamen ook bredere ontwikkelingen rond het hoogspanningsstation ter sprake, waaronder uitbreiding van het station en zorgen over batterijopslag in de omgeving.
Malou Vos
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