Kom koffiedrinken bij de boer tijdens het Weekend van het Varken bij familie Ten Have in Beerta

BEERTA – Een varkensstal van hout? Dat zie je niet iedere dag. En dat is precies wat Annechien, Menno en Detmer ten Have Mellema graag laten zien tijdens het Weekend van het Varken op zondag 13 september. Na een ingrijpende brand in 2023 bouwden zij hun varkensbedrijf opnieuw op. Sinds juni 2026 staat er een compleet nieuwe stal voor de zeugen en hun biggen. Een bijzondere stal, met veel hout, veel daglicht en vooral weinig geluid.

Tijdens het Weekend van het Varken op zondag 13 september kun je in Beerta zelf ontdekken hoe het er in deze nieuwe stal aan toegaat. Maar verwacht geen springkussens, speurtochten of een vol programma. Hier draait het om ervaren in kleine groepen: koffiedrinken bij de boer, een goed gesprek en nieuwsgierig worden naar het leven van een varken.

Een nieuw begin na de brand

Op 6 juni 2023 veranderde het leven op de boerderij voor de familie Ten Have ingrijpend door een grote brand. Na een periode van herstel en opnieuw opbouwen is het nu zover: de nieuwe stal voor de zeugen en kraamzeugen is sinds juni 2026 in gebruik.

De stal is bijzonder, want hij is grotendeels van hout gebouwd. En dat merk je zodra je binnenkomt. Hout absorbeert geluid, waardoor het in de stal opvallend rustig is. Je hoort vooral het zachte geknor van de varkens. Ook zorgt de houten constructie op warme en koude dagen voor een aangenamer klimaat.

Varkens met een krul in hun staart

Sinds augustus 2025 worden de varkens op het bedrijf biologisch gehouden. Ze kunnen zowel binnen als buiten komen en hebben stro tot hun beschikking. En misschien zie je tijdens je bezoek wel een van de herkenbare krulstaarten. Een varken met een mooi gekrulde staart voelt zich doorgaans prettig. Het is een klein detail, maar het vertelt veel over hoe het met een dier gaat. Dat laten Annechien, Menno en Detmer bezoekers graag zien.

Iets nieuws proberen

De familie is nieuwsgierig van aard. Ze probeert graag nieuwe dingen uit om te ontdekken of het nog beter kan voor hun varkens. De komende tijd gaat ze daar volop mee verder, samen met onderzoekers van Wageningen University & Research en Agrifirm, dat het voer voor de varkens verzorgt.

Koffie, varkens en een goed gesprek

Tijdens het Weekend van het Varken wordt op zondag 13 september de bezoekersruimte het middelpunt. Vanuit daar zijn de varkens te zien en vertellen Annechien, Menno, Detmer en hun medewerkers over hun bedrijf, hun nieuwe stal en hun ervaringen.

Het is echt koffiedrinken bij de boer. Dus geen uitgebreid activiteitenprogramma, maar een persoonlijk verhaal en alle ruimte om vragen te stellen. Hoe werkt zo’n houten stal? Wat eet een biologisch varken? Waarom kunnen de varkens naar buiten? En hoe begin je opnieuw nadat je bedrijf door brand is getroffen? De koffie en thee staan klaar, met iets lekkers erbij. Voor kinderen is er ranja en zijn er kleurplaten.

Aanmelden is belangrijk

Let op: Wie erbij wil zijn, moet zich vooraf aanmelden. Er zijn twee koffierondes: om 10.30 uur en om 13.30 uur. De varkens op het bedrijf hebben een hoge gezondheidsstatus. Dat betekent dat ze vrij zijn van een aantal varkensziekten die voorkomen. De familie houdt de gezondheid van de dieren daarom nauwlettend in de gaten en neemt maatregelen om te voorkomen dat ziekten het bedrijf binnenkomen. Denk bijvoorbeeld aan hygiënemaatregelen en zorgvuldig omgaan met bezoekers en andere contacten. Hierom is het belangrijk dat de bezoekersgroep vooraf bekend is. Het koffiemoment is bedoeld voor mensen die zelf geen varkens houden. Heb je wel varkens? Neem dan vooraf contact op om te bespreken wat mogelijk is.

Praktische informatie

Ulsderweg 8, Beerta

Zondag 13 september: er zijn koffierondes om 10.30 en 13.30 uur. Aanmelden is verplicht en kan via info@hamletz.nl

Parkeren: voor de stal

Niet toegankelijk met een rolstoel, de bezoekersruimte is alleen via een trap bereikbaar

Toilet is aanwezig

Eten & drinken: gratis koffie, thee en ranja met iets lekkers

Belangrijk om te weten:

Het varkensbedrijf van de familie Ten Have is gratis te bezoeken tijdens het Weekend van het Varken op zondag 13 september. De familie opent de deuren op vaste tijdsblokken; om 10.30 en 13.30 uur. Aanmelden is verplicht en kan via info@hamletz.nl.

Bron: The Pig Story