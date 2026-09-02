DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen maandag 17.00 en dinsdag 11.50 uur is bij een woning aan de Neuer Markt in Haren ingebroken. Onbekende daders verschaften zich met geweld toegang tot het gebouw en stalen diverse modelvrachtwagens en -aanhangwagens. De omvang van de schade is niet bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren (telefoonnummer 05932/72100).
Fresenburg
Dinsdag brak rond 15.10 uur brand uit in een agrarische opslagloods aan de Alte Dorfstraße in Fresenburg. Volgens voorlopige bevindingen vatte een in het gebouw geparkeerde auto door nog onbekende oorzaak vlam. Uit eerste onderzoek blijkt dat de brand in de motorruimte van het voertuig is ontstaan. De auto, die al enkele weken niet was verplaatst, raakte door de brand volledig verwoest. De brand veroorzaakte ook schade aan het opslaggebouw en aan een vrachtwagen die binnen stond. Er stonden op dat moment nog andere voertuigen in het gebouw. De totale schade wordt momenteel geschat op ongeveer 50.000 euro. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De locatie is afgezet en de politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.
Meppen
Op maandag 31 augustus heeft een onbekende man om 16.30 uur in een supermarkt aan de “Am Neuen Markt” in Meppen zijn geslachtsdeel getoond en klanten verbaal beledigd. De persoon wordt als volgt omschreven: man, ongeveer 60 jaar oud; circa 170 cm lang; slank postuur (circa 60–70 kg); West-Europees uiterlijk; kort, wit en sterk uitgedund haar; grijs-witte stekeltjesbaard; geen bril; spreekt Duits
Kleding: blauwe jas; antracietkleurige broek; witte sportschoenen
De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen en betrokkenen die de beschreven man hebben gezien – of die informatie kunnen geven over zijn identiteit – om contact op te nemen met de politie in Meppen via telefoonnummer 05931/9490.