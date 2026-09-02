WINSCHOTEN – Op zondag 20 september vindt het evenement ‘Nazomeren in het Rosarium’ plaats. In het Rosarium kunnen bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur genieten van allerlei verschillende bloemen, planten en tuinaccessoires. Hierbij is veel aandacht voor natuur, kwaliteit en duurzaamheid. Het evenement komt in de plaats van de Groenmarkt, die 28 juni niet doorging vanwege het voorspelde noodweer.
Tijdens het evenement zijn er veel biologische bloemen en planten te koop en producten die met groen te maken hebben. Verder zijn er ambachtelijke tuinartikelen en duurzame accessoires die passen bij een milieubewuste levensstijl. Nazomeren in het Rosarium wordt georganiseerd door de gemeente Oldambt in samenwerking met Groei & Bloei Winschoten.
Rosarium
Verder kunnen bezoekers in het Rosarium genieten van een indrukwekkende collectie rozen: 320 verschillende soorten, verspreid over 20.000 rozenstruiken die volop in bloei staan. Voor een hapje en een drankje kunnen bezoekers terecht bij Gastrobar Mood midden in het park.
Rozenkoningin
Net als in vorige jaren laat de Rozenkoningin zich ook weer zien. Zij deelt rozen uit en gaat op de foto met bezoekers. Verder geeft een lokale bloemist een workshop bloemstukjes maken. IVN Oldambt-Westerwolde neemt bezoekers mee op een mini-excursie langs planten in de stad.
Bron: Gemeente Oldambt