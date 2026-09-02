Politie zoekt vermiste meisjes uit Weener

WEENER – Sinds zondag worden vanuit Weener twee meisjes vermist.
In de nacht van zaterdag op zondag zijn rond middernacht twee meisjes uit een jeugdinrichting in Rheiderland weggelopen. Ondanks een uitgebreide zoekactie zijn ze nog niet gevonden.
Het gaat om de twaalfjarige Aurelia Maria Höpfner. Ze is 1.63m lang, heeft blond haar en is mogelijk gekleed in een bruin/beige joggingbroek van het merk Nike en een grijze trui.
Het andere meisje heet Emma Victoria Auguste Lamprecht. Ze is 14 jaar, 1.65 m lang en heeft middellang zwart/blauw haar. Ze is mogelijk gekleed in een roze/witte jas en broek. Ze is brildragend.
Heeft u de meisjes gezien, neem dan contact op met de politie van Leer via 0491 976900 of met een politiebureau in uw buurt.
Bron en foto’s: Politie Leer