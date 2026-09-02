Ruim 500 wandelaars trappen Avond3Daagse Pekela af in Boven Pekela

BOVEN PEKELA – Onder schitterende weersomstandigheden is woensdagavond de Avond3Daagse Pekela 2026 van start gegaan. Ruim 500 enthousiaste deelnemers verzamelden zich bij dorpshuis De Riggel in Boven Pekela voor de eerste wandelavond van het driedaagse evenement.
Voor de start hield wethouder Eddy Jonker (CDA) van de gemeente Pekela een korte toespraak. Daarna gaf hij het officiële startsein en konden de vele wandelaars aan hun eerste tocht van ongeveer vijf kilometer beginnen.
Ook wethouder Ellen van Klaveren (SP) was van de partij. Zij liep de vijf kilometer deze avond samen met wethouder Jonker mee. Daarmee lieten beide wethouders zien dat de Avond3Daagse niet alleen een evenement voor jong en oud is, maar dat ook het gemeentebestuur graag de wandelschoenen aantrekt.
Vanaf De Riggel ging de route via een smal wandelpaadje en de H.B. Hulsmanstraat richting de dijk, langs het water in de richting van het Hoetmansmeer. Al snel ontstond een lange stoet wandelaars die zich over de dijk voortbewoog. Het was een schitterend gezicht om zoveel wandelaars bij elkaar over de dijk te zien lopen. Jong en oud genoot zichtbaar van de prachtige omgeving en het fraaie weer.
De route bood de deelnemers volop gelegenheid om gezellig met elkaar te wandelen en ondertussen te genieten van het landschap. De lange sliert wandelaars zorgde voor een bijzonder sfeervol beeld langs het water.
Bij de brug was een verzorgings- én stempelpost ingericht. De deelnemers konden hier hun wandelkaart laten afstempelen en tegelijkertijd even genieten van een korte rustpauze. Voor de wandelaars stonden verschillende versnaperingen en drinken klaar, zodat iedereen weer met voldoende energie verder kon.
Dankzij de Jumbo waren er bananen en watermeloen beschikbaar. De Poiesz zorgde voor heerlijke appels. Een welkome traktatie onderweg, die door de wandelaars zichtbaar werd gewaardeerd.
Na de rustpauze werd de route vervolgd langs het Hoetmansmeer. Vervolgens ging het via de Noorderkolonie terug richting De Riggel. Langzaam maar zeker kwamen de deelnemers weer bij het start- en eindpunt in Boven Pekela aan.
De Avond3Daagse wordt georganiseerd door De Badde, in samenwerking met de gemeente Pekela. De activiteit staat ook vermeld op het platform Pekela Actief, dat is ontstaan uit de samenwerking tussen De Badde en de gemeente Pekela.
Met het schitterende weer, de grote opkomst en de gezellige sfeer was de eerste avond meteen een groot succes. De ruim 500 deelnemers zorgden voor een indrukwekkend wandelbeeld op de dijk en maakten er samen een feestelijke opening van de Avond3Daagse Pekela van.
De komende twee avonden wordt het evenement voortgezet in Nieuwe Pekela en Oude Pekela. Na deze geslaagde start belooft ook de rest van de Avond3Daagse een mooi wandelevenement te worden.
Freddy Stötefalk