Symposium ‘Kloosterland – over 34 Groninger Kloosters’ in Klooster Ter Apel

TER APEL – De aanpassing van ons landschap aan het veranderende klimaat, de bodemdaling en de stikstofcrisis is een gigantische taak. Daar zullen we de daadkracht en het voorbeeld van middeleeuwse monniken bij nodig hebben. Die boodschap brengen cultuurhistoricus Vita Teunissen en landschapsarchitect Berte Daan op maandag 5 oktober 2026. En dat doen ze in Museum Klooster Ter Apel op het symposium ‘Kloosterland – over 34 Groninger Kloosters’. Hun bijdrage is een van de vijf lezingen waarin diverse experts het kloosterverleden belichten.

De middeleeuwse kloosters hebben een enorm aandeel gehad in de ontginning van ons land. Vanuit centraal gesitueerde kloosters en voorwerken organiseerden zij de aanleg van dijken en sluizen, het graven van sloten en het in cultuur brengen van de wildernis. ‘Tegenwoordig hebben we te maken met een dubbele erfenis uit die periode,’ zegt Teunissen. ‘Enerzijds de lastige realiteit van een dichtbewoond landschap onder zeeniveau. Want oorspronkelijk waren grote delen van ons land helemaal niet geschikt om te worden bewoond. Dat werd het pas door de gigantische inzet en invloed vanuit de kloosters, die je kunt vergelijken met de Deltawerken. Anderzijds een lichtend voorbeeld: de daadkracht en grootschaligheid waarmee de monniken in relatief korte tijd grote stukken land hebben ontgonnen. Dat voorbeeld hebben we in de huidige tijd nodig voor het aanpassen van het landschap en van de manier waarop wij dat landschap bewonen en bewerken, aan het veranderende klimaat, de bodemdaling en de stikstofcrisis.’

Nieuwe basishouding

Het bijzondere van de kloosters, aldus Teunissen, is dat ze destijds een nieuwe basishouding innamen. Daarbij gingen ze heel topdown te werk. ‘Het waren de grote machthebbers en grootgrondbezitters van die tijd, zeker in het noorden van Nederland. Ik vind het heel interessant dat ze vanuit één organisatie bezig waren met zowel de gezondheidszorg, waterhuishouding, zielzorg, kennisontwikkeling, kennisverspreiding, godsdienstverspreiding en aandacht hadden voor elkaar en voor de ander. En dat ze dat deden vanuit een veel sterker gevoel van een collectief, een groot collectief, minder vanuit het individu en vanuit verschillende instanties, zoals tegenwoordig. Daar kunnen we onder meer van leren dat we bij de ruimtelijke opgave waar we voor staan – naast aandacht voor de ondergrond en de bodem – meer aandacht moeten hebben voor het collectieve, voor de gemeenschappen ook, zeker in het buitengebied.’

Menselijk

Dat de kloosters bij hun centrale en collectieve benadering het menselijke niet uit het oog verloren, blijkt ook uit een constatering van de schilder Henk Helmantel, die zijn schilderijen van kerken en kloosters momenteel in het Museum Klooster Ter Apel exposeert. Hij is vol lof over de warme atmosfeer in de kloosters, het materiaalgebruik en de ruimtelijke verhoudingen: ‘Daar word ik enorm door getroffen. Alles was met de handen gemaakt. Kloostermoppen, stucwerk, houten vloeren. Anders dan in de huidige tijd, met machinale materialen, was het nooit helemaal strak. Er zat altijd een soort levendigheid in de afwerking. Vergelijk het met een potloodlijn langs een liniaal, die kaarsrecht is, en zo’n lijn uit de vrije hand, die ook recht kan zijn, maar anders recht.’

Programma symposium ‘Kloosterland – over 34 Groninger Kloosters’

9.30 Inloop met koffie en Kruisherencake

10.00 Welkom door Marjan Brouwer, directeur van het museum, gevolgd door een korte inleiding van dagvoorzitter Edzard Krol

10.15 Lezing 1 Remi van Schaik – Het ontstaan van een bijzonder kloosterlandschap in de Friese landen

11.00 Korte koffiepauze

11.15 Lezing 2 Fardau Mulder – Verhalen en fundamenten: stichtingsmythen van middeleeuwse kloosters in archeologische perspectief

12.00 Lezing 3 Jeroen Benders – De Groninger kloosters en hun dagelijkse onderhoud

12.45 Lunchpauze en divertissement (45 min lunch en 45 min activiteit)

14.15 Lezing 4 Han Nijdam – De Friese Vrijheid en kloosters in de Friese landen

15.00 Korte theepauze

15.15 Lezing 5 Vita Teunissen en Berte Daan – De verrassend actuele relatie tussen mens, bodem en landschap

16.00 Concluderend gedicht van voormalig stadsdichter van Groningen Esmé van den Boom en sluiting door dagvoorzitter

16.30 Nazit met borrel in de refter en kruisgang

Tussentijdse ontspanning:

Muziek: een optreden van het Trio Vasari (luit en zang)

Minicollege middeleeuws bierbrouwen

Op eigen gelegenheid bekijken van de tentoonstelling ‘De kloosterliefde van Helmantel’

Het symposium

Aanmelden via: kloosterterapel.nl/activiteiten/symposium-kloosterland

Extra: bij de aanmelding kan direct een lunch worden gereserveerd in het naast het museum gelegen Hotel Boschhuis.

Een initiatief van de werkgroep ‘34 Groninger Kloosters’

Het symposium is een initiatief van de werkgroep ‘34 Groninger Kloosters’, een samenwerking van Museum Klooster Ter Apel, Kloostermuseum Aduard, Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse en de Historische Commissie Thesinge. De werkgroep beoogt bij een breed publiek meer bekendheid te geven aan de grote rol die de Groninger kloosters ooit speelden, die tot in de huidige tijd is terug te zien.

Bron: Marjan Brouwer