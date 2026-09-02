Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Het betreft een raadscommissievergadering.
Voorafgaand aan de vergadering is er om 19.30 uur een spreek-halfuur voor inwoners over niet-geagendeerde onderwerpen. Om 20.00 uur begint de raadscommissie.
Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen op de agenda:
• Zomernota 2026
• Oprichting Stichting Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2)
• Organisatieplan brandweerzorg 2027-2030
• Oprichting Stichting Economische Agenda Nij Begun
Klik HIER voor de agenda.
Wilt u thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/
Bron: Gemeente Westerwolde