Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Midwolda

MIDWOLDA – Vandaag was het vertrekpunt voor de wandeling van WandelenWerkt De Schakel in Midwolda. Daar stond om 8.15 uur de koffie klaar en konden de wandelaars zich melden bij de wandelcoaches.

Op woensdag 2 september hebben de coaches van WandelenWerkt als startpunt weer gekozen voor Dorpshuis De Schakel in Midwolda. Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de deelnemers die zich hiervoor hadden opgegeven zich melden bij wandelcoaches.

Ook deze dag werd er weer gewandeld in drie afstanden, 6. 8 en 10 km. De groep van 10 km vertrok om 9.15 uur en ging richting het Midwolder bos. Hierbij ging het direct langs de kerk van Midwolda. Deze kerk, de zogenaamde viertorenkerk, en het kolkenpad zullen de rode draad vormen tijdens deze wandeling.

Midwolda heeft een geschiedenis die terug gaat tot voor het jaar 1000. De oorsprong ligt in de vervening vanaf de oevers van de Munter Ae. De naam Midwolda is afgeleid van een onontgonnen oerbos. Oorspronkelijk lag het dorp verder naar het noorden, maar vanwege overstromingen vanuit de Dollard werd het tot twee keer toe verder landinwaarts verplaatst. En hier stond toen ook de middeleeuwse Viertorenkerk. Dit was een kruiskerk, had vier torens en was 63 meter lang. In de buurt van de kerk stonden ook een behoorlijk aantal versterkte en omgrachte steenhuizen. Op luchtfoto’s zijn de restanten hiervan nog te zien. En het waren er behoorlijk wat, want een sage verteld dat er in Midwolda “Negen Styghe Steenhuese waren” ( Negen twintigtallen). Uiteindelijk zal al ook de kerk verplaats worden naar zijn huidige plek.

In 1708 was er al een nieuwe toren gebouwd en in 1738 werd de bijbehorende kerk in gebruik genomen en als herinnering aan de viertorenkerk werden er op de kerk vier dakruiters geplaatst. Verder staat de kerk bekend om zijn bijzonder orgel van Albertus Antoni Hinz uit 1772.

Daar waar vroeger de kerk stond ging de wandeling verder via het Kolkenpad. Dit is een toeristisch fiets/wandelpad lang een aantal doorbraakkolken. Direct ten oosten van de vroegere kerk bevind zich een diepe kolk, vermoedelijk ontstaan rond de Allerheiligenvloed in 1570, of bij de naamloze vloed van augustus 1573. De kolk is in ieder geval voor het eerst afgebeeld door landmeter Bontko Bennens in 1690. In deze omgeving zijn zes van deze kolken te vinden, maar het pad gaat langs drie kolken.

Vanaf het Kolkenpad ging het weer richting bebouwing van Midwolda en kwam De Schakel weer in zicht. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Hoewel er al vaak een wandeling vanuit De Schakel is georganiseerd, ging het deze keer langs een route die nog niet eerder was gevolgd. Een route met een prachtige geschiedenis. Het was hierdoor een mooie wandeling met schitterend wandelweer.

Tekst en foto’s: Jan Bossen