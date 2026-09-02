Wedderbergen opnieuw genomineerd voor titel ANWB Camping van het Jaar

WEDDE – Camping Wedderbergen in Wedde is opnieuw genomineerd voor de titel ANWB Camping van het Jaar. De camping behoort tot de genomineerde familiecampings en maakt daarmee opnieuw kans op een landelijke onderscheiding.
Vorig jaar stond Wedderbergen eveneens tussen de genomineerden. De camping hoopt dit jaar de titel voor het eerst naar Groningen te halen. Inwoners van Westerwolde en andere belangstellenden kunnen tot en met 7 september hun stem uitbrengen via de website van de ANWB.
De verkiezing wordt georganiseerd door de ANWB. De campings die in hun categorie de meeste stemmen krijgen, worden begin 2027 uitgeroepen tot ANWB Camping van het Jaar.
Aan de verkiezing is voor de omgeving van Wedde bovendien een lokaal initiatief gekoppeld. Wanneer Wedderbergen de titel in de wacht sleept, wil de camping dit vieren met een gratis speeldag voor basisschoolkinderen uit Wedde, Blijham, Vriescheloo en Bellingwolde. Deze speeldag staat gepland voor woensdag 9 juni 2027, tijdens de Jantje Beton Buitenspeeldag. De kinderen krijgen daarbij ook een ijsje aangeboden.
Wedderbergen ontvangt jaarlijks ook bezoekers uit de directe omgeving die gebruikmaken van de recreatieve voorzieningen of er bijeenkomsten en kinderfeestjes organiseren. Met de nominatie krijgt de camping opnieuw landelijke aandacht voor het recreatieve aanbod in Westerwolde.
Stemmen voor de verkiezing kan tot en met 7 september via de website van de ANWB.