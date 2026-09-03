Bierproeverij bij Vereniging De Polderputten

TER APEL – Vereniging De Polderputten organiseert op zaterdag 14 november een bierproeverij.
U kunt er verschillende smaken bier proeven. Aanvang 20.00 uur op de Polderputten, Hanetangerweg 5A Ter Apel. Voor meer info zie onderstaande flyer.
TER APEL – Vereniging De Polderputten organiseert op zaterdag 14 november een bierproeverij.
U kunt er verschillende smaken bier proeven. Aanvang 20.00 uur op de Polderputten, Hanetangerweg 5A Ter Apel. Voor meer info zie onderstaande flyer.
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