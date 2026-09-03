Bouwbingo Scouting Ter Apel ondanks het slechte weer groot succes

TER APEL – Afgelopen zaterdag stond Scouting Ter Apel volledig in het teken van de Bouwbingo. Ondanks het slechte weer wisten veel enthousiaste deelnemers de weg naar het scoutinggebouw te vinden. Met een kinderbingo, buurtbingo en feestbingo werd het een gezellige en succesvolle dag voor jong en oud.
Tijdens de kinderbingo waren er mooie prijzen te winnen, waaronder tickets voor Drouwenerzand en De Waarbeek. Ook bij de buurtbingo en feestbingo gingen de deelnemers fanatiek voor een volle bingokaart. Er waren volop mooie prijzen te winnen, waaronder een fotoshoot, JBL-box en accuboormachine.
De opbrengst van de Bouwbingo komt volledig ten goede aan de nieuwbouw van de materiaalaccommodatie van Scouting Ter Apel. De bouw gaat ondertussen de goede kant op. De eerste muren staan inmiddels overeind en het nieuwe gebouw krijgt steeds meer vorm.
‘Dat zoveel mensen ondanks het slechte weer naar de bingo kwamen, maakte de dag voor ons extra bijzonder. Scouting Ter Apel wil alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag. Samen hebben we er een prachtige Bouwbingo van gemaakt en weer een mooie stap gezet richting onze nieuwe materiaalaccommodatie, aldus Bas Stoevelaar.
Foto’s en info: Bas Stoevelaar