DHL maakt einde aan printen van adreslabels

REGIO – Consumenten kunnen vanaf nu pakketten versturen en retourneren zonder adreslabel te printen. Met alleen een QR-code op hun smartphone kunnen zij terecht bij een van de vele DHL-pakketautomaten of –servicepunten in Nederland.



DHL maakt met deze uitbreiding verzenden nog makkelijker. Wie een pakket wil versturen of retourneren, meldt de zending online aan en ontvangt een QR-code op de telefoon. Die scan je op de DHL-pakketautomaat, waarna je het pakket direct in het openspringende kluisje plaatst. Thuis printen of wachten tot een servicepunt een label aanmaakt, hoeft dus niet meer. Met een QR-code op je smartphone wordt het pakket direct afgegeven bij een pakketautomaat.

Van printer naar smartphone

“Consumenten regelen steeds meer zaken volledig via hun smartphone. Een pakket versturen of retourneren was één van de laatste stappen waarbij vaak nog een printer nodig was “, zegt Lotte de Voogt, projectmanager printloos verzenden bij DHL eCommerce. “Met deze oplossing maken we het verzenden van een pakket net zo eenvoudig als andere diensten die je volledig via je smartphone regelt.”

DHL is de eerste pakketvervoerder in Nederland die deze mogelijkheid beschikbaar maakt via een landelijk netwerk van bijna 3.000 pakketautomaten. De eerste ervaringen laten zien dat consumenten de nieuwe manier van verzenden snel weten te vinden.

Landelijk netwerk groeit verder

Printloos verzenden kan vanuit alle 5.000 pakketpunten in Nederland, waaronder de bijna 3.000 locaties die zijn uitgerust met een pakketautomaat. Dat netwerk wordt de komende jaren verder uitgebreid naar 8.000 locaties, waardoor consumenten steeds vaker op loop- of fietsafstand een DHL-pakketautomaat kunnen vinden. Het gebruik van een geprint verzendlabel of een label dat door een webshop wordt verstrekt, blijft daarnaast gewoon mogelijk voor wie dat wil.

Slimme technologie achter eenvoudig gebruik

Voor printloos verzenden is een veilig systeem opgezet. Wanneer een consument een QR-code scant bij een pakketautomaat, worden de verzendgegevens automatisch gekoppeld aan het pakket. Als de bezorger de automaat leegt, wordt het pakket gelabeld zodat het op zijn verdere reis naar de ontvanger steeds wordt herkend en via track en trace te volgen is. Dat kan heel makkelijk via de Mijn DHL-app, die inmiddels bij 6 miljoen Nederlanders op hun smartphone staat.

Voor de landelijke uitrol zijn alle pakketautomaten voorzien van nieuwe software. Daarnaast trainde DHL 600 gespecialiseerde bezorgers in de nieuwe werkwijze. Deze bezorgers zijn verantwoordelijk voor het legen en vullen van de pakketautomaten.

Met het verzenden zonder geprint adreslabel zet DHL een volgende stap in het verder digitaliseren van de pakketreis. Consumenten kunnen een pakket nu van begin tot eind regelen via hun smartphone, zonder printer en zonder papieren verzendlabel.

Bron: DHL