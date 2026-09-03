Feestweek Oude Pekela start met Drukmaar Trimloop

Grijs met motregen, morgen een kletsnatte vrijdag

Donderdag. Donderdag verloopt in Oost-Groningen met een wisselend weerbeeld. De dag start grijs met een beetje motregen. Later wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af over de streek. maar vanmiddag kan er lokaal een licht, kortstondig buitje vallen. Met een maximumtemperatuur van 20°C is het buiten prima vol te houden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten van 3 tot 4 Bft.

Vanavond en Vannacht In de loop van de avond nemen de buien af en klaart het van het westen uit op. De nacht verloopt grotendeels droog met brede opklaringen. Doordat de wind afneemt naar zwak tot matig, 2 Bft, koelt het onder de heldere hemel af naar een minimumtemperatuur van 11°C tot 12°C.

Vrijdag Morgen, vrijdag 4 september, staat ons een kletsnatte dag te wachten. De ochtend verloopt zonloos en grijs met langdurige en lokaal harde regen die over de streek trekt. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het kortstondig nog flink door gieten. De maximumtemperatuur tikt aanvankelijk de 20°C aan, maar zakt gedurende de middag terug naar 18°C. De zuidwestenwind waait matig met 4 Bft, met in de ochtend kans op windstoten. Pas in de avond droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op en zijn er enkele opklaringen.

Tip van de redactie: Vanochtend is het behelpen met motregen, maar morgen is een goede regenjas of een paraplu echt onmisbaar in de streek.