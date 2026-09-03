Feestweek Oude Pekela start met Drukmaar Trimloop

OUDE PEKELA – Van 7 tot en met 12 september staat Oude Pekela weer volledig in het teken van de 45e editie van de Jaarmarkt Oude Pekela. Met sportieve activiteiten, een kindermarkt, viswedstrijden, een fietstocht, bingo, een feestelijke optocht en natuurlijk de traditionele jaarmarkt belooft het een week vol gezelligheid, ontmoeting en vermaak te worden.
Op maandag 7 september staat de Drukmaar Trimloop op het programma. Een sportieve avond voor jong en oud.
Om 18.00 uur start eerst de Drukmaar Leutje Halve Mijl voor de jeugd t/m 13 jaar. Om 19.00 uur volgt de Drukmaar Trimloop.
Drukmaar Leutje Halve Mijl
* 4-5 jaar: 400 meter
* 6-7 jaar: 400 meter
* 8-9 jaar: 800 meter
* 10-11 jaar: 800 meter
* 12-13 jaar: 800 meter
* Deelname is gratis
* Iedere deelnemer ontvangt een medaille
Drukmaar Trimloop
* Start: 19.00 uur
* 2,5 kilometer per ronde
* Maximaal 4 rondes
* Start en finish: Parklaan
* Deelname: € 3,-
* Iedere deelnemer ontvangt een leuke attentie
Inschrijving: vanaf 17.00 uur bij de kantine van korfbalvereniging WSS aan de Burg. Snaterlaan. Voorinschrijving is niet nodig. Hier kan men zich ook omkleden.
Voor meer informatie over de feestweek: www.@jaarmarktoudepekela.nl
Bron: Jan de Jonge