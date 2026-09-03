Foppe Walters brengt jaren van onderzoek naar jodenvervolging, verzet en spionage in het Oldambt samen in omvangrijke heruitgave

WINSCHOTEN – De geschiedenis van de Jodenvervolging, het verzet en de spionage in het Oldambt tijdens de Tweede Wereldoorlog is het onderwerp van het omvangrijke boek Jodenvervolging, verzet en spionage in het Oldambt 1940-1945 van Foppe Walters. De nieuwe, volledig herziene uitgave verschijnt als hardcover met 512 pagina’s en wordt door hem in eigen beheer, in samenwerking met Uitgeverij Profiel, uitgegeven.

Met deze uitgave brengt Walters zijn eerder in eigen beheer verschenen tweeluik Politiecommissaris Van den Hof en het Scholtenhuis uit 2020 opnieuw uit, nu samengebracht in één band. Voor deze nieuwe editie heeft hij het oorspronkelijke materiaal grondig bewerkt. Minder relevante informatie is weggelaten, nieuw gevonden gegevens en afbeeldingen zijn toegevoegd en de indeling van de tekst is verbeterd. Ook zijn fouten uit de eerste uitgave gecorrigeerd.

Jarenlang bronnenonderzoek

De aanleiding voor het boek ligt in Walters’ persoonlijke betrokkenheid bij de geschiedenis van de oorlog. Al vanaf zijn jeugd maakte de deportatie van honderden Joden uit het Oldambt diepe indruk op hem. De treinen waarmee Nederlandse Joden naar de vernietigingskampen werden vervoerd, reden destijds door Winschoten, zijn vroegere woonplaats.

Tussen 2017 en 2020 verrichtte Walters intensief onderzoek in het Nationaal Archief in Den Haag. Een belangrijke bron vormden de omvangrijke dossiers van Klaas Coenraad van den Hof, politiechef van Winschoten. Vanuit dit onderzoek kwam een grote hoeveelheid informatie beschikbaar over de gebeurtenissen in het Oldambt en daarbuiten.

Walters onderzocht daarnaast dossiers van onder anderen functionarissen van het Scholtenhuis, NSB-bestuurders, politieagenten, marechaussees, informanten en verzetsmensen. Ook werden dossiers geraadpleegd van belangrijke Duitse en Nederlandse functionarissen die tijdens de bezetting een rol speelden. Met behulp van literatuuronderzoek plaatst hij de gevonden gegevens in hun historische context.

Jodenvervolging, verzet en spionage

Het boek beschrijft de gebeurtenissen zoveel mogelijk chronologisch en in de tegenwoordige tijd. Daardoor wordt de lezer stap voor stap meegenomen door de geschiedenis van de bezettingsjaren.

Naast de Jodenvervolging en het georganiseerde verzet besteedt Walters uitgebreid aandacht aan de spionagezaken ‘Westen’ en ‘Duits-Nederlandse grens’. Ook de regionale structuur van het verzet komt aan bod, waaronder de Ordedienst en de verbindingen tussen verschillende verzetsgroepen en districten.

Bijzonder zijn de hoofdstukken waarin wordt beschreven wat er na de oorlog met verschillende betrokkenen gebeurde. In Overlevenden en terugkeer, Hoe ging het verder met… en Berechtingen worden de latere lotgevallen van diverse personen beschreven. Het boek sluit af met een terugblik en conclusies, gevolgd door een overzicht van de namen en deportatiedata van de omgebrachte Joden uit het Oldambt.

Het omvangrijke notenapparaat bevat honderden bronvermeldingen en aanvullende informatie. Achterin zijn bovendien een lijst van geraadpleegde bronnen en een afkortingenlijst opgenomen.

Een poging een historische lacune te vullen

Met zijn onderzoek wilde Walters een bijdrage leveren aan de geschiedschrijving over de oorlog in het Oldambt. Volgens hem was er weliswaar veel gepubliceerd over de Jodenvervolging en het verzet in de provincie Groningen, maar bleef de specifieke geschiedenis van het Oldambt onderbelicht.

De auteur schrijft in zijn voorwoord over de drijfveer achter zijn jarenlange onderzoek: waarheidsvinding over vervolging en verzet in het Oldambt tijdens de bezettingsjaren.

Het boek met 512 pagina’s is vanaf half september 2026 verkrijgbaar, ISBN: 978 90 5294 6474.

Bron: Uitgeverij Profiel





