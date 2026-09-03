Gratis vragenuurtje, computerles en workshops in Bibliotheek Oude Pekela

OUDE PEKELA – Computers zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij: online afspraken maken, digitaal formulieren invullen, je digitale foto’s bewerken, een leuke uitnodiging of poster maken….Het valt niet altijd mee om zaken digitaal te regelen. Er zijn ook steeds nieuwe ontwikkelingen die je maar moet zien bij te benen. Je vraagt je misschien af wat AI precies is en waar je op moet letten als je veilig het Internet wilt gebruiken? In de bibliotheek kun je terecht met je vragen en helpen we je graag je digitale vaardigheden te vergroten.

Computerles

Heb je weinig of geen ervaring met computers, wil je leren hoe je kunt scrollen, e-mails versturen en wil je meer te weten komen over websites en online veiligheid? Dan hebben we de beginnerscursus Klik en Tik voor je. We hebben laptops en lesmateriaal maar je mag natuurlijk ook je eigen laptop meenemen voor het oefenen. Onze vrijwilligers helpen je graag. Klik en tik is gratis en op maandagochtenden van 9.30 – 12.00 uur.

Halverwege de lessen is er tijd voor een kopje koffie of thee. We werken in een ontspannen sfeer waar iedereen op zijn eigen niveau en in eigen tempo kan leren.

Workshops

‘Wil je niet een hele cursus volgen maar wil je meer leren over een bepaald onderwerp? Dat kan ook. Loop op maandagochtend even binnen dan kunnen we kijken welke mogelijkheden we kunnen bieden. Dat kan een “privélesje” zijn of een workshop.

We bieden dit najaar in de bibliotheek en op andere locaties in de gemeente Pekela korte workshops aan. Je kunt ze vinden op onze site of vraag ernaar in de bibliotheek’, vertelt Esther Huls.

Digitaal spreekuur Op maandagochtenden tussen 10:30 -11:30 uur kun je in de bibliotheek terecht met “kleine” digitale vragen over bijvoorbeeld E-books downloaden, updates, mobiele telefoons…. Je hoeft geen afspraak te maken, het spreekuur is gratis en voor iedereen.

Aanmelden of wil je meer informatie?

Ben je nieuwsgierig geworden naar aanleiding van bovenstaande tekst? Meld je dan aan op de website: www.groningsebibliotheken.nl/oudepekela. Aanmelden kan ook door te mailen naar Esther Huls, e.huls@biblionetgroningen.nl, te bellen naar 06 15248880 of tijdens openingstijden van de bibliotheek even binnen te lopen.

Bron: Esther Huls