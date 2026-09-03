Herman A Boswijk maakt gedicht: zonnebloemen plukken in Wedde

WEDDE – Herman A Boswijk heeft onderstaand gedicht met de titel: zonnebloemen plukken in Wedde gemaakt en wil dit graag met u delen:
Duizend zonnebloemen in het licht
Er darren duizend hommels
boven duizend zonnebloemen
die zachtjes waaien in een stille bries
boven de akker van boer Luth in Wedde
De bloemen staan hoog op hun stelen
en zijn zoals de velden van van Gogh
het is hier Noord- Groningen
en Zuid-Frankrijk tegelijk
de kleuren zijn van aarde en van lucht
We zijn van ver bekomen om te oogsten
een pluktang in onze begerige handen
er vormen zich boeketten
voor de hoge vazen thuis
de groengele natuur van buiten
zoekt zijn weg naar binnen
Wij danken de gulle boer uit Wedde
met onze zangmond zingend
en zwaaiende open handen
we wanen ons hier vandaag
in het zuidelijke Franse licht
met onze ogen open
en soms even dicht
Arjen Boswijk