Klassieke voertuigen keren terug naar centrum Stadskanaal

STADSKANAAL – Het centrum van Stadskanaal staat op zaterdag 19 september in het teken van klassieke voertuigen. Tijdens de tweede editie van de Oldtimerdag zijn van 10.00 tot 17.00 uur circa veertig oldtimers te bewonderen. Langs de Hoofdstraat en Europalaan staan onder meer auto’s, campers, motoren, brommers en fietsen opgesteld.
De eerste Oldtimerdag trok vorig jaar veel belangstelling. Jong en oud kwam naar het centrum om de voertuigen te bekijken, verhalen uit te wisselen en herinneringen op te halen. Na het succes van deze eerste editie keert het evenement dit jaar terug met opnieuw een gevarieerd aanbod.
Bijzondere verhalen
Ieder voertuig heeft zijn eigen geschiedenis. Sommige modellen zijn inmiddels zeldzaam, terwijl andere exemplaren bij veel mensen direct herkenning oproepen. Van een auto waarmee vroeger het hele gezin op vakantie ging tot een brommer die ooit dagelijks werd gebruikt: de voertuigen brengen verschillende herinneringen met zich mee.
De eigenaren vertellen graag over hun voertuig, de restauratie en het onderhoud dat nodig is om een klassieker in goede staat te houden. Liefhebbers krijgen volop gelegenheid om de oldtimers van dichtbij te bekijken en bijzondere details te bewonderen. Voor kinderen vormt de dag een leuke kennismaking met voertuigen die zij misschien alleen kennen van foto’s en films.
Muziek en foodtrucks
Naast de oldtimers is er gedurende de dag livemuziek van Gary Vandenberg en Freddy Cadel. Verschillende foodtrucks bieden een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. De muziek, de verhalen van de eigenaren en de uiteenlopende voertuigen zorgen samen voor een gezellige dag vol herkenning en nostalgie.
Bron: Carin Heutinck