DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Onbekende daders hebben tussen dinsdag 1 september 20:00 uur en woensdag 2 september 16:50 uur op de Hüntestraße in Papenburg-Aschendorf een voertuig beschadigd. De verdachten braken de kofferbak van een zwarte Audi A6 open en doorzochten deze. Ze stalen een reserveband. De schade wordt geschat op enkele honderden euro’s. De politie van Papenburg verzoekt getuigen contact met hen op te nemen via 04961 9260.
Rhede
In dezelfde periode is ook in Rhede een auto opengebroken. Dit betreft een zwarte VW Golf. De kofferbak werd opengebroken en doorzocht. Er is niets gestolen. De schade wordt op enkele honderden euro’s geschat. De politie van Papenburg verzoekt getuigen die mogelijk informatie over het incident hebben, contact met hen op te nemen via 04961 9260.
Sustrum
Op woensdag 2 september is tussen 8.00 en 18.30 uur bij een woning aan de Hauptstraße in Sustrum ingebroken. De daders hebben sieraden gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren (telefoonnummer 05932/72100).
Surwold
Woensdag vond om 14:15 uur op de Wollbrouk (B401) in Surwold een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een 60-jarige bestuurder van een gele VW Caddy reed op de B401 van Oldenburg richting Dörpen. Een nog onbekende bestuurder kwam hem tegemoet rijden. De beide wagens botsten zijwaarts tegen elkaar. De VW Caddy liep voor duizenden euro’s schade op. De andere bestuurder vluchtte van de plaats van het ongeval. Getuigen die informatie over het ongeval kunnen verstrekken worden verzocht de politie van Papenburg te bellen via 04961 9260.
Weener
Zoals onlangs aan het licht is gekomen, vond op 25 augustus 2026 rond 13:45 uur in Weener een incident plaats waarbij een onbekende man zich voordeed als medewerker van een waterbedrijf. Hij bezocht een 82-jarige vrouw in Weener en beweerde dat er problemen waren met haar drinkwater. Hij zei dat hij in haar appartement de situatie moest onderzoeken. De vrouw ging met de man mee naar de badkamer. Na 20 minuten verliet de man het appartement. De volgende dag ontdekte het slachtoffer dat een geldkistje met waardevolle spullen en persoonlijke documenten uit een kast in haar slaapkamer was gestolen.