Opleiding tot kinderleefstijlcoach van start in Groningen

GRONINGEN – Professionals die kinderen en jongeren willen begeleiden bij een gezonde leefstijl kunnen zich aanmelden voor de opleiding tot kinderleefstijlcoach. In de provincie Groningen wordt hiervoor een maatwerkopleiding aangeboden, gericht op de rol van kinderleefstijlcoach binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht.
De opleiding wordt verzorgd door Your Coach Next Door (YCND) en is speciaal aangepast aan de Groningse situatie. In de provincie zijn de rollen van centrale zorgverlener en kinderleefstijlcoach afzonderlijk georganiseerd. Beide professionals werken nauw samen binnen gezinnen, maar hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid.
De opleiding bestaat uit drie volledige opleidingsdagen en vier online intervisiebijeenkomsten van een dagdeel. De opleidingsdagen staan gepland op 22 oktober, 5 november en 19 november 2026. De locatie en exacte tijden worden nog bekendgemaakt. De vier online intervisies worden op een later moment ingepland.
Tijdens de intervisies wordt onder meer aandacht besteed aan ontwikkelingen binnen het vakgebied, ervaringen uit de praktijk en eventuele knelpunten. Ook is er ruimte om kennis verder te verdiepen, ervaringen uit te wisselen en te reflecteren op het eigen handelen.
Na het volgen van de opleidingsdagen kunnen deelnemers in hun eigen tempo werken aan een eindopdracht. Deze moet uiterlijk zes maanden na de laatste opleidingsdag worden ingeleverd. Wanneer de opdracht voldoende is beoordeeld, volgt een eindgesprek.
Voor de opleiding zijn minimaal acht en maximaal vijftien plaatsen beschikbaar. Om tot een goede spreiding van kinderleefstijlcoaches over de provincie te komen, wordt in eerste instantie gestreefd naar één tot twee deelnemers per gemeente. Daarna kunnen, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen, meer deelnemers worden toegelaten.
Professionals die belangstelling hebben, kunnen zich vóór 15 september 2026 aanmelden. Een aanmelding geeft niet automatisch recht op deelname. Bij een groter aantal aanmeldingen dan beschikbare plaatsen wordt gekeken naar onder meer een evenwichtige verdeling over de deelnemende gemeenten.
De beschikbare cofinanciering is beperkt. Wanneer het aantal aanvragen groter is dan het beschikbare budget, bepaalt de betreffende gemeente welke professionals voor cofinanciering in aanmerking komen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een evenwichtige spreiding binnen de gemeente.
Na afronding van de opleiding kunnen deelnemers de eerste zes maanden zonder kosten gebruikmaken van de YCND-community en Mijn YCND.
Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden via de regionale coördinator van Kind naar Gezonder Gewicht, Mirjam Herder van GGD Groningen. Bij de aanmelding moeten naam, praktijk, beroepsgroep en de gemeente(n) waar de professional werkzaam is worden vermeld. Voor deelname moet daarnaast een aanmelding via een afzonderlijke link worden afgerond en een cv worden aangeleverd.
Voor inhoudelijke vragen over de opleiding kan contact worden opgenomen met Your Coach Next Door via info@ycnd.nl. Voor vragen over de aanmelding en het verdere proces kan contact worden opgenomen met Mirjam Herder via mirjam.herder@ggdgroningen.nl.
Bron: Ron Wever, Beweegcoach