Sloeproeivereniging Delfzijl sterk van start na zomerstop tijdens Slag om Gent

DELFZIJL, GENT – Na een korte zomerstop is voor Sloeproeivereniging Delfzijl het tweede deel van het sloeproeiseizoen weer begonnen. Op zaterdag 29 augustus nam het team deel aan de Slag om Gent, een uitdagende wedstrijd over 12 kilometer door het historische hart van Gent.
De wedstrijd voerde de roeiers via de oude Leie en de jachthaven richting het centrum van Gent. Een prachtige route, maar zeker geen eenvoudige. Vooral voor de stuurman was het een flinke uitdaging om de sloep goed door het drukke vaarwater te manoeuvreren, tussen pleziervaartuigen en rondvaartboten.
Met een gemiddelde snelheid van 9,5 kilometer per uur kan Sloeproeivereniging Delfzijl terugkijken op een zeer geslaagde wedstrijd. Het resultaat geeft het team bovendien het nodige vertrouwen en energie voor de rest van het seizoen, waarin het uitkomt in de tweede klasse van de landelijke competitie.
De komende weken en maanden staat er nog een mooi programma op de kalender. Zo volgen onder andere de Slag om Makkum, de Langweerder Sloepenrace, de Grachtenrace Amsterdam en het Liwwadster Rondje in Leeuwarden. Stuk voor stuk wedstrijden waarin het team opnieuw de strijd aangaat en probeert zich verder te verbeteren.
Sloeproeivereniging Delfzijl kijkt dan ook met vertrouwen vooruit naar de tweede helft van het seizoen. Met de goede start in Gent is de eerste energie alvast binnen!
Dank aan onze sponsoren
Een sterke sportprestatie is alleen mogelijk dankzij de steun van betrokken sponsoren. Sloeproeivereniging Delfzijl spreekt daarom haar grote dank uit aan: Sendo Shipping, Inland Terminal Group, Groningen Seaports, DEKC Maritime, Propeller Service Delfzijl, INQAR Dallinga Delfzijl, Wijnne Barends en Koops Grondmechanica.
Dankzij hun steun kan het team blijven trainen, wedstrijden varen en de sloeproeisport vanuit Delfzijl op de kaart zetten.
Bron: Esther Bos, Sloeproeivereniging Delfzijl