’t Merula Strijkkwartet verzorgt concert in garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zondag verzorgt ’t Merula Strijkkwartet een concert in het kerkje van Oudeschans.
Aanstaande zondag is er weer een concert in het garnizoenskerkje in Oudeschans. Op het programma staat ’t Merula Strijkkwartet. Deze vier jonge strijkers waren in januari dit jaar te gast in het tv-programma Podium Klassiek op NPO2. Het kwartet wordt gevormd door: Jacob Callot, viool, Quinten de Graaf, viool, Titus van Rijn, altviool, en Felix Callot, cello.
De vier jongens ontmoetten elkaar tijdens de Zomercursus Woudschoten. Vanaf september 2024 spelen ze intensief samen als strijkkwartet. In maart 2025 wonnen ze de eerste prijs in de halve finale van het Prinses Christina Concours, regio Zuid. Daarna ontvingen ze nog de Ensemble Masterclass Prijs en de Willem Twee Toonzaal Prijs.
Op internet kunt u ze horen spelen; zoekterm: Merula Kwartet.
Op maandag 7 september geven ze weer een concert in het kerkje: dan voor leerlingen van het Dollard College, locatie Bellingwolde.
10.30u.: kerk open en koffie klaar
11.30u.: aanvang concert
Bron: Ruud Hemmen