TL meet-ups in Stadskanaal rond het thema Duurzaamheid

STADSKANAAL – Het komende najaar organiseert de Werkgroep Tegenlicht meet-up Stadskanaal twee avonden waarin wordt stilgestaan bij het thema Duurzaamheid. In de eerste avond wordt aandacht besteed aan een eerdere, maar nog steeds actuele Tegenlicht aflevering: ‘De Wegwerpmaatschappij’.
Deze eerste meet up wordt gehouden op donderdagavond 17 september a.s. van 19.00 tot 21.30 uur in ’t Dok (Bibliotheek en Museum van de Streek), Continentenlaan 2, Stadskanaal
Waarom deze meet up?
Een mensenleven lang kopen en gebruiken we enorm veel spullen. En die gooien we op een gegeven moment ook weer weg. Het kan niet anders dan dat dit impact heeft op onze wereld. Maar welke impact hebben de spullen die we gebruiken precies? En wat kunnen we doen om negatieve gevolgen zo veel mogelijk in te perken? Vóór de pauze duiken we de theorie in. Na de pauze voeren we vooral het gesprek met elkaar. Dit doen we met gastspreker Sjors van Broekhuizen, klimaatburgemeester in het Westerkwartier.
In de meet up gebruiken we enkele fragmenten uit de aflevering ‘De Wegwerpmaatschappij’ waarmee we het gesprek met de bezoekers en panel aangaan. Het is niet per se noodzakelijk, maar wel raadzaam om de uitzending nog eens terug te kijken via de link: de wegwerpmaatschappij | VPRO Tegenlicht
De tweede meet-up Stadskanaal in het kader van het thema Duurzaamheid staat gepland op donderdagavond 22 oktober a.s. Daarin geven we aandacht aan ‘Duurzame Keuzes’ met als gast Alfred Slomp die een workshop zal geven onder de titel ‘Wat je wel kan doen?’.
Bron: Werkgroep TL meet-up Stadskanaal, Coen Ronde