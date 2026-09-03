Tony’s Pop Uur – een muzikale reis door pop- en rockgeschiedenis

STUDIO GRONINGEN 1 – Vanavond is het van 18.00 tot 20.00 uur weer tijd voor Tony’s Pop Uur bij Groningen 1. In deze uitzending hoor je een verrassende mix van pop, rock, blues, Americana en Nederpop, met muziek uit verschillende decennia.
Na een paar weken waarin Tony’s Pop Uur als non-stop programma te horen was, is het vanavond weer tijd voor een live uitzending vol pop, rock, blues, country en Nederlandstalige muziek. De playlist is bewust lekker breed: van Bruce Springsteen, John Lee Hooker en 16 Horsepower tot Spinvis, The Scene en Green Day, waardoor verschillende generaties en muziekstijlen elkaar in twee uur ontmoeten.
Een bijzonder moment in het eerste uur is de dubbele kennismaking met ‘Jolene’: eerst een verrassende cover en daarna natuurlijk Dolly Partons legendarische origineel uit 1973, een mooie aanleiding om stil te staan bij de vele gezichten van dit tijdloze nummer. Ook nieuw en actueel krijgt volop ruimte, met onder meer Olivia Rodrigo’s ‘drop dead’ uit 2026 en ‘Choosin’ Texas’ van Ella Langley, terwijl klassiekers als ‘Nothing Rhymed’ van Gilbert O’Sullivan en ‘Boulevard of Broken Dreams’ van Green Day voor herkenning zorgen.
In het tweede uur gaat de reis verder van country en pop naar stevige rock en blues, met Chris Stapleton en Lady Gaga, Golden Earring, Blink-182, Alice in Chains, Beth Hart en Styx. Leuke muzikale bruggetjes zijn er genoeg: de rauwe blues van John Lee Hooker sluit mooi aan bij de bluesrock van later in het programma, terwijl de verschillende versies van ‘Jolene’ laten horen hoe één song in een totaal andere muzikale jas kan blijven werken. Daarmee wordt Tony’s Pop Uur geen programma met één vaste stijl, maar juist een muzikale ontdekkingstocht waarin oud en nieuw, internationaal en Nederlands en rustig en stevig elkaar afwisselen.
Vanaf 18.00 uur is Tony weer live te horen, met om 19.00 uur de vaste onderbreking voor reclame en het nieuws, waarna het tweede uur van Tony’s Pop Uur verdergaat.
Presentatie: Tony Klaassens