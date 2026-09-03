Toppyjazz Jaargang 20 met Dutch Toppyjazz (deel 4) (Toppyjazz 350)

3 september 2026. Vanavond een klein feestje in onze studio in Vlagtwedde. Aflevering 350 met alleen Nederlandse Musici, met een knipoog naar Haarlen de geboortestad van samensteller Herman van der Meij. Bedankt Peer voor je bijdrage!
Playlist :
01 – I Don’t Know Where I’m Going – B.J. Ward (album Vocal Ease)
02 – Try To Remember – B.J. Ward (album Vocal Ease)
03 – Sister Sadie – Diamond Five (album Montmartre Blues)
04 – The Beat Goes On – Greetje Kauffeld & Diamond Five (album Back Together)
05 – How About You – Greetje Kauffeld & Ruud Brink (album Spaarne Blues)
06 – Spaarne Blues – Ruud Brink & Ray Kaart (album Spaarne Blues)
07 – Sunday- Ruud Brink & Ray Kaart (album Spaarne Blues)
08 – September Song – Ruud Brink (album Teach Me Tonight)
09 – You Really Got Me – Mariska Veres (album Shocking You)
10 – Tokapi – Mariska Veres (Imperial single)
11 – Csaladi Cicodas- Mariska Veres & Andrei Serban (album Gypsy heart)
12 – Feel Like Making Love – Saskia Bruin (album Step Inside Love)
13 – And We Will Fly – Saskia Bruin (album Step Inside Love)
14 – Summerwind – Eddy Doorenbos (album Still Together)
15 – Route 66 – Eddy Doorenbos (album Still Together)
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