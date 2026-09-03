Troubadour Edgar viert 25 jaar muziek met een warme reis door de tijd in KleinKunstTheater Holte

ONSTWEDDE – Al 25 jaar weet troubadour Edgar zijn publiek te raken met muziek en verhalen. Wat ooit begon met zijn eerste betaalde optreden, groeide uit tot een veelzijdige carrière als zanger, gitarist, acteur en theatermaker. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum neemt Edgar zijn publiek 3 oktober mee op een persoonlijke muzikale reis door de tijd.
In deze bijzondere voorstelling brengt Edgar een combinatie van eigen liedjes en nummers van artiesten die hem door de jaren heen hebben geïnspireerd en gevormd. De muziek wordt afgewisseld met anekdotes en persoonlijke verhalen uit zijn muzikale leven. Soms met een lach, soms met een traan, maar altijd oprecht en dichtbij.
De kracht van Edgar ligt in de persoonlijke sfeer die hij tijdens zijn optredens weet te creëren. Zijn voorstellingen zijn interactief en intiem. Het publiek leert hem daardoor niet alleen kennen als artiest, maar ook als mens: warm, innemend en doorleefd.
Gewapend met zijn gitaar en mondharmonica brengt Edgar een breed en afwisselend repertoire. Waar nodig wordt een orkestband ingezet om de muzikale reis extra kleur te geven. Daardoor komt zijn voorstelling zowel in een kleine, sfeervolle zaal als op een groter podium volledig tot zijn recht.
Troubadour Edgar verzorgt bovendien zelf de techniek en neemt zijn eigen crew mee. Zo kan hij iedere voorstelling tot in de puntjes verzorgen en ervoor zorgen dat muziek, geluid en sfeer optimaal samenkomen.
Maar de avond eindigt niet zodra het applaus klinkt. Na afloop blijft troubadour Edgar graag nog even in de ‘foyer’ om met bezoekers na te praten. En wie weet ontstaat daar nog een spontaan verzoeklied als muzikale afsluiting van een bijzondere avond.
25 jaar muziek, 25 jaar verhalen en vooral 25 jaar mensen raken.
Troubadour Edgar nodigt zijn publiek uit om samen met hem terug te kijken, te luisteren, te lachen, te genieten en misschien af en toe een traantje weg te pinken. Een voorstelling voor iedereen die houdt van muziek met een verhaal – en verhalen die nog lang naklinken.
Praktische informatie:
KleinKunstTheater Holte, Holte 58, 9591 VR Onstwedde
Datum: 03 oktober 2026
Aanvang: 20.00 uur
Meer info op: www.kleinkunsttheaterholte.nl
Bron: Janneke Eefsting Holwerda, KleinKunstTheater Holte