Video: Ruim 500 deelnemers op pad tijdens Avonddriedaagse Pekela: ‘Het leeft echt in het dorp’

PEKELA – Met 510 deelnemers is woensdagavond de vierde editie van de Avonddriedaagse Pekela van start gegaan. Drie avonden lang wandelen deelnemers vijf kilometer, waarbij iedere avond een andere dorpskern van Pekela centraal staat.
De belangstelling voor de wandeling blijft groeien. “Het leeft echt in het dorp. Dit is echt een jaarlijks dingetje geworden”, vertelt Ellen Kupers van MFC De Binding, die in de organisatie van de Avonddriedaagse zit. Volgens haar kunnen er vrijdag tijdens de intocht zelfs nog extra wandelaars aansluiten. “Er zijn mensen die zeggen: vrijdag loop ik ook mee. Dus we verwachten een grote opkomst.”
Aan de driedaagse doen allerlei groepen uit Pekela mee. Zo lopen onder meer scholen, sportverenigingen en wandelgroepen mee. “Er is heel veel enthousiasme van alle partijen, verenigingen en scholen”, zegt Kupers.
Juist het wandelen door de verschillende dorpskernen maakt de Avonddriedaagse volgens haar bijzonder. “Je loopt één dag in Boven Pekela, één dag in Nieuwe Pekela en één dag in Oude Pekela.” Onderweg is er een rustpunt waar deelnemers water en fruit krijgen. Naast appels en bananen staat er dit jaar ook watermeloen klaar.
Ook bij de jonge deelnemers zit de stemming er goed in. Veel trainen bleek niet nodig. “Gewoon blijven doorzetten”, vertelt een van de kinderen. De motivatie om drie avonden mee te lopen is duidelijk: “Omdat we medailles krijgen. En we zijn lekker sportief bezig.”
Of ze alle drie de avonden volhouden? Daar twijfelen ze niet aan. Wel houden ze alvast rekening met de gevolgen: “Heel veel spierpijn.”
Malou Vos
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