Wandelaars genieten opnieuw van prachtig weer tijdens tweede avond Avond3Daagse Pekela

NIEUWE PEKELA – Ook de tweede avond van de Avond3Daagse Pekela 2026 is onder uitstekende weersomstandigheden verlopen. Vanuit Sporthal De Spil in Nieuwe Pekela gingen de wandelaars donderdagavond opnieuw op pad voor een mooie ronde van ongeveer vijf kilometer door Nieuwe Pekela.
Voor de start werd er gezamenlijk afgeteld. Burgemeester J. Kuin en de wethouders Ellen van Klaveren (SP) en Eddy Jonker (CDA) waren daarbij aanwezig. Samen met de vele deelnemers zorgden zij voor een feestelijke start van de tweede wandelavond.
Vanaf De Spil ging de route eerst langs de dierenweide richting de Beukenlaan. Vervolgens trokken de wandelaars verder richting de Acacialaan en langs Meyborgh. Daar werden de wandelaars vanaf het balkon enthousiast toegezwaaid. Een mooi moment dat door de deelnemers zichtbaar werd gewaardeerd.
De wandeltocht ging vervolgens verder richting het Heeresmeer. Hier stond opnieuw een verzorgings- en stempelpost klaar. De wandelaars konden er hun wandelkaart laten afstempelen en tegelijkertijd even genieten van een korte rustpauze.
Ook aan de inwendige mens was gedacht. Bij de verzorgingspost konden de deelnemers genieten van fruit en iets te drinken. Dankzij de sponsoring van Jumbo en Poiesz was er voldoende fruit aanwezig om de wandelaars tijdens hun tocht van een welkome versnapering te voorzien.
Na de rustpauze werd de route vervolgd langs het Heeresmeer. De lange stoet wandelaars trok vervolgens langzaam weer richting de straten in Nieuwe Pekela.
Via de Rondweg ging de route richting de Berkenlaan en vervolgens via de Beukenlaan terug naar Sporthal De Spil. Bij terugkomst bij De Spil wachtte de wandelaars nog een belangrijk moment: hier kregen zij het laatste stempeltje van de avond op hun wandelkaart. Daarmee zat ook de tweede wandelavond van de Avond3Daagse erop.
Vrijdag de grote finale in Oude Pekela
Na twee geslaagde wandelavonden staat vrijdag de laatste avond van de Avond3Daagse op het programma. De lopers worden om 17.30 uur verwacht bij MFC De Binding in Oude Pekela, waar zij zich kunnen verzamelen. Om 18.00 uur klinkt het startsein voor de laatste vijf kilometer van de driedaagse. Na de routes door Boven Pekela en Nieuwe Pekela staat nu Oude Pekela centraal. De deelnemers kunnen zich opmaken voor de afsluitende wandeltocht van deze mooie avondDriedaagse door de gemeente Pekela.
Freddy Stötefalk